موديلات جلابيات مغربية على طريقة النجمات

موديلات الـ جلابيات المغربية، أو ما يعرف بـ القفطان المغربي، من الصيحات التراثية، بمعنى أن موضتها تظل موجودة على مدار العصور، فإذا كنت تملكين قطعة من هذا التصميم، فأنت لديك ثروة في عالم الموضة، لا تبطل أبدًا.

تتميز هذه النوعية من التصاميم بالفخامة والرقي، بعض هذه الستايلات يكون مبالغاً في فخامتها، وثمنها أيضًا، حيث يعتمد التصميم على الاحجار، والتطريزات اليدوية الفاخرة، مثل اختيارات النجمة دنيا بطمة، والذي يتماشى أكثر مع اعتزازها بهويتها المغربية العربية، إذ عادًة ما يكون القفطان المغربي هو خيارها في الحفلات.

اطلالة دنيا بطمة

وبعض هذه التصاميم له طابع هادئ قليلًا، إذ يعتمد على خامة الستان اللامعة الحادة، مع حزام الخصر المطرز، والاكمام الواسعة، مثل إطلالة خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان، والتي تناسب أكثر الشهر الكريم، أو الحفلات العربية، والتي من الممكن تنسيق الكعب العالي معها، أو التصميم المرصع بالاحجار اليدوية، لإطلالة أكثر فخامة.

اطلالة جويل



كما اخترنا لك إطلالة الفنانة المغربية أسماء المنور، في اختيارها للـ جلابيات ذات الالوان الفاقعة، لإطلالة ملفتة وجذابة، وإذا اخترت هذا اللون، حاولي تطبيق مكياج هاديء أكثر، وناعم، مثل أحمر الشفاه بدرجات ال Nude.

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اطلالة أسماء المنور

لا يمكن أن نتحدث عن موديلات الـ جلابيات الـ مغربية دون أن نذكر الفنانة ميساء مغربي، التي تعبر بـ قفطانها عن اعتزازها بهويتها كمغربية، وتميل دائمًا للتصاميم الناعمة من الجلابيات المغربية التي تعتمد على الستان والدانتيل، والجوبير.

كما بإمكانك أن تتسوّقي من أحدث موديلات القفاطين والعبايات من موقع سيدتي مول الذي اخترنا منه هذا القفطان من علامة بلاك سوان كوتور Black Swan Couture.

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