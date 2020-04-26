موديلات فساتين زفاف 2020 متنوعة لكل العرائس

كل عروس تملك مميزات خاصة في قوامها التي تريد إبرازها، وكذلك بعض العيوب التي تتمنى إخفاءها، ولهذا اخترنا لكِ مجموعة فساتين زفاف متنوعة من أجدد تصاميم قدمتها الماركات، لتستوحي منها فستان الزفاف المناسب لشكل جسمك.



ومن اجمل فساتين زفاف 2020، إختاري تصميماً يبرز مميزات جسمك ويخفي عيوبه.



فستان زفاف لإطلالة كلاسيكية

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم كلاسيكي راقي بوحي من فستان زفاف ميغان ماركل، فيمكن أن تختاري تصميم فستان زفاف كارولينا هيريرا Carolina Herrera بالقصّة الأوف شولدر Off Shoulder بالأكمام التي تتعدى المرفقين بقليل.

الفستان بقبّة Sweet Heart مع قصّة تبرز الخصر وتنورة تتسع تدريجياً لأسفل بتصميم حورية البحر Mermaid.



فستان زفاف لإطلالة ناعمة

وللعروس التي تفضل التصاميم البسيطة والناعمة، يمكن أن تستلهم إطلالتها من فستان Cushine، فهو بقصّة عمودية بسيطة وبحمّالات رفيعة، مع وشاح طويل ينسدل من الخلف بذيل على الأرض.

ويتميز هذا الفستان بإمكانية إزالة الذيل الطويل.

كما قدمت ماركة Jenny Yoo فستان بسيط بقصّة كلاسيكية راقية، حيث التصميم العمودي بالوشاح الخلفي الطويل.



فستان زفاف بإطلالتين مختلفتين

يمكن أن تتألق العروس بإطلالتين مختلفتين في يوم العرس دون أن ترتدي سوى فستان واحد، وذلك باختيارها لفستان الزفاف بالتنورة الإضافية Extra Skirt، مثل فستان Anne Barge.

الفستان بتصميم بسيط من الدانتيل وبحمّالات منسدلة، مع تنورة إضافية منفوشة وبذيل طويل يسهل خلعها.



فستان زفاف وردي

تبحثين عن إطلالة غير تقليدية ومواكبة لآخر صيحات الموضة في يوم الزفاف؟ يمكنك إختيار فستان زفاف وردي، فهو من أبرز ألوان أثواب العرس الرائجة، ويمنحك إطلالة استثنائية جذابة.

أحببنا الفستان الوردي للعروس من توقيع Eisen Stein بالقصّة الـStrapless والتنورة المنفوشة من التول.



فستان زفاف كشكش

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صيحة أخرى رائجة في عالم فساتين الزفاف، وهي الفساتين بالكشاكش، مع طبقات من القماش الشفاف، مثل فستان Isabelle Armstrong.

تميز الفستان بتصميمه العصري والفخم في نفس الوقت، فهو بثنيات وطيّات مثل الأكورديون، ومزين بوردة جانبية على الخصر.



الجمبسوت للعروس

أما إذا كنتِ تبحثين عن تصميم جديد وعصري بعيداً عن الفساتين، فيمكن أن تختاري جمبسوت العروس، سواء التصميم الضيق والمزين بفيونكة كبيرة من أوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta أو بسروال واسع أشبه بالتنورة من Halfpenny London.



فستان زفاف رومانسي

أحصلي على إطلالة رومانسية حالمة بفستان زفاف دانتيل، مثل التصميم الذي قدمته ماركة ليلا روز Lela Rose بالأكمام الطويلة والقبّة المرتفعة.

تميز الفستان بتصميمه الراقي والمحتشم، ليناسب العروس المحجبة.



فستان زفاف ضيق

وللعروس صاحبة القوام الممشوق، إعتمدي فستان زفاف ضيق يبرز إنحناءات الجسم بقصّة حورية الجسم Mermaid، مثل فستان زفاف Galia Lahav المزين بالورود البارزة.

أصبح أمامك العديد من الخيارات وأجمل فساتين زفاف 2020 لتجدي فيها التصميم الذي يحقق حلمك في ليلتك الكبرى

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