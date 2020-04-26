تطبيق كريم الأساس على جفون عينيكِ

كريم الأساس قد يُعدّ من بين المستحضرات الجماليّة الأساسيّة الموجودة داخل حقيبة المكياج، فأنتِ قد تلجئين إليه في أغلب إطلالاتكِ. سواءكنتِ تتمتّعين ببشرة بيضاء أو سمراء، عاديّة أو دهنيّة، كريم الأساس هو فعلاً ضروريّ لمكياج لافت وجميل، فإنّه يخفي الشوائب والعيوب، ويمنح بشرتكِ إشراقة لا مثيل لها.

عادةً، تطبّقين الفاونديشن على كامل وجهكِ، لكنّكِ تنسين وضعه أيضاً على عينيك! خطوة تتجاهلينها باستمرار، إلاّ أنّها واحدة من أسرار نجاح المكياج الطبيعي.

إن كنتِ تتساءلين الآن، لماذا عليكِ تطبيق كريم الأساس على جفنيكِ، إليكِ الأسباب:

أوّلاً: لأنّ الهالات السوداء لا تقتصر تحت العينين فحسب، إذ أن الجفون معرّضة أيضاً لهذه المشكلة. لذلك، من المهمّ تطبيق كريم الأساس عليها لإخفاء الإسوداد.

ثانياً: لأن تطبيق الفاونديشن على الجفون سيمنح عينيكِ وحتّى وجهكِ بالكامل إضاءة لا مثيل لها.

ثالثاً: لأنّ تطبيق كريم الأساس على الجفون، هو بمثابة قاعدة لظلال العيون حتّى يثبت ويدوم لوقت أطول.

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من هنا، بعد قراءتكِ للسطور أعلاه لابد لكِ من الآن فصاعداً تطبيق كريم الأساس على الجفون حتّى تحصلي على مكياج كامل ومتكامل.

طبعاً، إحرصي على اختيار المستحضر المطابق والمشابه لدرجة لون بشرتكِ أو أفتح بدرجةٍ واحدة منها، واحذري من تجربته على ساعد يدك كون اللون مختلف تماماً عن البشرة. لذلك عليكِ تطبيقه وتجربته على بشرتكِ مباشرةً أو على أسفل الرقبة ولا بدّ أن يكون الضوء طبيعيّاً تحت أشعة الشمس.

في حال لم تتمكّني من إيجاد اللون المناسب لبشرتكِ، عليكِ أن تختاري لونين مناسبين لبشرتكِ أحدهما أغمق بدرجة من بشرتكِ والآخر أفتح بدرجة واخلطيهما معاً عند الاستعمال.

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