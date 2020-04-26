رمضان وكورونا.. نصائح لتجنب القلق والحزن بسبب العزلة الاجتماعية

مع ظهور انتشار فيروس كورونا، يفرض على الجميع التزام المنازل، والحرمان من روتين شهر رمضان، ليصبح الشعور بالعزل والحزن متزايدا، لذا قدمت منظمة الصحة العالمية عددا من النصائح لتفادي الشعور بالضغط والإحباط.

من الطبيعي أن تشعر بالحزن

أن تشعر بالحزن أو التوتر أو الارتباك أو الخوف أو الغضب أثناء الأزمة، هو شعور طبيعي، ويمكن أن يساعد التحدث إلى الأشخاص الذين تثق بهم، اتصل بأصدقائك وعائلتك.

اتبع روتينا صحيا

احرص على اتباع أسلوب حياة صحي، أثناء المكوث في المنزل بما في ذلك النظام الغذائي المناسب والنوم وممارسة الرياضة مع أحبائك في المنزل وهاتف العائلة والأصدقاء الآخرين.

امنع التدخين

لا تدخن أو تتناول الكحول أو المخدرات الأخرى للتعامل مع مشاعر الغضب والقلق، إذا شعرت بالإرهاق، يجب أن تحدث إلى أخصائي صحي، وضع خطة تشمل أين تذهب وكيفية طلب المساعدة لاحتياجات الصحة البدنية والعقلية إذا لزم الأمر.

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تابع معلومات حقيقية

اعثر على مصدر موثوق يمكنك الوثوق به مثل موقع منظمة الصحة العالمية أو وكالة الصحة العامة المحلية أو الحكومية، لتجمع معلومات تساعدك على تحديد المخاطر بدقة حتى تتمكن من اتخاذ احتياطات معقولة.

قلل من متابعة الأخبار

حاول قضاء وقت أقل أنت وعائلتك في مشاهدة أو الاستماع إلى التغطية الإعلامية التي تعتبرها مزعجة، فهذا يقلل من القلق والإثارة.

مارس هواياتك

استفد من المهارات والهوايات التي كنت تمارسها في الماضي والتي تساعدك على إدارة محن الحياة السابقة واستخدام هذه المهارات لمساعدتك في إدارة مشاعرك خلال الوقت العصيب لهذا الجائحة.