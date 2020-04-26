طريقة صنع عطر الياسمين

صنع عطر الياسمين أو Enfleurage هو طريقة فرنسية قديمة لإزالة الرائحة من زهور الياسمين. توفّر هذه المقالة طريقة سهلة في المنزل تحاكي النسخة الفرنسية التقليدية. يستغرق صنعه وقتًا طويلًا إلى حدٍ ما ويتطلب الصبر ولكنه سيعطيكِ نتيجة جيدة وفريدة.

نصائح لصنع عطر الياسمين

تأكدي من غسل يديكِ قبل لمس مستحضرات التجميل كي لا تنقلي العوامل المعدية عن طريق الخطأ.

• يمكنكِ تقديم عطر الياسمين الذي صنعتيه كهدية خاصة جدًا_ تأكدي من تقديم ملاحظات لشرح الطريقة التقليدية التي تم إنتاجها بها.

• من المهم ترك البرطمان في منطقة رطبة عند إزالة الزهور، حيث توجد الرائحة. استخدمي مسواك أو ما شابه ذلك لإزالة الكريم الزائد من الزهور التي يتم إزالتها وتلطيفها على الجانب الداخلي من البرطمان.

• تأكدي من أن الزهور جافة عند إضافتها.

خطوات صنع عطر الياسمين

عطر الياسمين

زهرة الياسمين

المواد: زهور الياسمين، تُقطف طازجة عند الجفاف، يوميًا - بما يكفي لحاجة برطمان واحد، وكريم مرطب.

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الخطوات:

احصلي على كريم مرطب غير معطّر.اختاري إصدارًا جيدًا وابحثي عن نوع مناسب لبشرتك.

قومي بوضع كريم الترطيب داخل البرطمان. غطي جميع الجوانب الداخلية للبرطمان بكريم مرطّب بطبقة سميكة. يجب أن يكون البرطمان عريضًا بما يكفي لتتمكني من إدخال يديك في الداخل وتحريكهما.

ضعي زهور الياسمين على الجوانب المرطبة للبرطمان. اضغطيهم للأسفل مع الكريم؛ سوف يلتصقون تلقائيًا. غطّي البرطمان.

غطي البرطمان وضعيه في مكان دافئ بشكل واقف لعدة أسابيع، ويفضل أن تصل المدة إلى شهر إذا كان لديك الصبر.

استبدلي زهور الياسمين. في كل يوم تحفظين فيه البرطمان، ستحتاجين إلى استبدال زهور الياسمين عن طريق إزالة الزهور القديمة وإضافة زهور جديدة.

أجريِ اختبارًا للرائحة. بعد أسبوعين أو ثلاثة تنشقي رائحة البرطمان كي تعرفي مدى قوة الرائحة. إذا كانت قوية بما يكفي بالنسبة لكِ، فانتقلي إلى الخطوة التالية. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فتابعي العملية إلى شهر واحد على الأقل، وفي ذلك الوقت يجب أن تكون الرائحة قوية بما يكفي.

أزيلي زهور الياسمين وأخرجي الأزهار بمجرد أن تصبح رائحتها قوية بما يكفي. أضيفي المزيد من الكريم المرطب واخلطيه لتوزيع الجزء المعطر جيدًا من خلال الكريم. ضعيه في وعاء صغير

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