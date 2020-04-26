إن كنتِ تعانين من مشاكل في فروة رأسكِ وشعركِ كالتساقط وعدم النمو والقشرة والجفاف والخشونة وغيرها من العوائق الجمالية، إليكِ واحدة من أقوى الخلطات الطبيعية على الإطلاق للعناية بالشعر.

فإذا كان للبقدونس فوائد لا تُحصى تعود بها على الشعر وللجرجير منافع جمّع في هذا المضمار، فماذا لو قمتِ بعمل خلطة الجرجير والبقدونس للشعر؟ ستفوزين حتمًا بشعر صحي وجذاب لاحتواء هذه الخلطة على الكثير من الفيتامينات، والمعادن ومضادات الالتهابات.

فوائد الجرجير للشّعر



يحمي فروة الرأس من عدوى الالتهابات البكتيريّة، ويبقيها رطبة.

يقوّي بصيلات الشعر وجذوره ويجعله أكثر نعومةً لاحتوائه على الزنك، والكالسيوم، والحديد.

يعالج الجرجير قشرة الرأس لاحتوائه على المعادن المفيدة، مثل الزنك والكبريت.

يسرّع نمو الشعر بسرعة.

يمنع تساقط الشعر.

فوائد البقدونس للشعر للبقدونس



تغطية الشعر الأبيض: بحيث يساعد البقدونس على استعادة لون الشعر الأصلي والطبيعي؛ لأنه يحتوي على كميات وافرة من عنصر النحاس.

يحفز نمو الشعر: نتيجةً احتوائه على العديد من المضادات الحيوية يساعد على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس، وبالتالي يحفز جذور الشعر على النمو ويزيد من طولها.

تنعيم الشعر: يساعد البقدونس على زيادة نعومة ملمس الشعر؛ لأنه يحفز الغدد الدهنية الموجودة في فروة الرأس على إفراز مواد تعمل على ترطيب الشعر، وبالتالي تحسين ملمسه وزيادة نعومته.

زيادة لمعان الشعر: يعمل ويساعد البقدونس أيضاً على زيادة لمعان الشعر.

القضاء على القشرة: من خلال تنشيطه للدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي التقليل من الميكروبات والدهون الزائدة، ومنع تكوّن القشرة في الشعر.

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خلطة الجرجير والبقدونس للشعر

المكونات:

حزمة من الجرجير.

حزمة من البقدونس.

فنجان شاي زيت ذرة.

الطريقة:

اغسلي حزمتي الجرجير والبقدونس جيدًا.

جففيهما تمامًا ويبّسيهما واطحنيهما ناعمً.

ضهي زيت الذرة على خلط الجرجير والبقدونس.

ضعي المزيج قليلا على النار.

افركي شعركِ وفروة رأسكِ بالخليط.

استحمي بالماء والشامبو الخاص.

كرّري الوصفة مرّة في الأسبوع.

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