أحدث عطور YSL Beauty لعام 2020 المستوحى من المغرب

انخبرك اليوم عن Atlas Garden أحدث عطور إيف سان لوران 2020 المستوحى من المغرب، فتحضر من جديد البلاد الت عشقها المصمم الفرنسي وأثّرت به حتّى لحظته الأخيرة والتي عانق ترابها. وهي حكاية عشق أزلي أخبرنا خبير عطور الدار غسان حجاج الكثير عنها في مقابلته .



ينضم العطر الجديد من YSL Beauty إلى مجموعة Le Vestiaire des Parfums في حكاية رائعة منبعها بلاد المغرب الجميلة، التي لطالما كان لها تأثيرها الكبير على عطور الدار.



أصل الحكاية

في عام 1966 اكتشف إيف سان لوران مراكش وباتت المدينة مصدراً جديداً ومُبهجاً لفنّه، وتبنّى ثقافة المغرب: "لم أكتفِ باستيرادها، بل قمت بضمّها وتحويلها وتكييفها"، على حدّ تعبيره. وفي عام 1980، اشترى إيف سان لوران الفيلا والحديقة الاستوائية اللتين أنشأهما الفنّان جاك ماجوريل في مراكش، في ثلاثينات القرن العشرين، وأطلق عليهما اسم واحة الفيلا. كانت الحديقة الاستوائية عبارة عن لوحة ألوان وقد برزت ألوانها الطبيعية الزاهية بشكل أقوى مقارنة بالجدران الزرقاء اللازوردية التي ميّزت فيلا الرسّام الفرنسي. من أزهارها استوحى الرسومات التي زيّنت معاطف الكيب المنمّقة والفساتين المزخرفة التي صمّمها.

عطر Atlas Garden من YSL Beauty

اليوم، يستمرّ تراثه عند سفوح جبال الأطلس في حدائق أوريكا. في واحة خاصة بـYSL Beauty، تتولّى مجموعة من النساء المغربيّات زراعة أشهر المكوّنات التي تستخدمها الدار

ولادة عطر

لتحويل هذا المشهد إلى عطر، ابتكرت صانعة العطور أماندين ماري تناغماً شرقياً متلألئاً رقيقاً مستخلصاً من كنوز الواحة. تعبق الأجواء في فصل الربيع بشذا أزهار البرتقال الحلو ويُستخدم مُستخلصان فوّاحان منها في تركيبة Atlas Garden. أولهما الخلاصة، اي النيرولي المتألق، والثاني هو المركّز الذي يتّسم بعذوبة أكبر وجاذبيّة أقوى. وكنا قد أخبرناك عن عطر إيف سان لوران الجديد 2020: LIBRE لإمرأة تعشق الحريّة

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تركيبة تخطف حواسك

يمتزج ا لتناغم الزهريّ المُنعش، الذي يذكّر كثيرًا بالمغرب حيث يُعدّ ماء زهر البرتقال جزءاً لا يتجزأ من جميع واجبات الضيافة، بعطيّة ثانية من عطايا الصحراء. تُعرف تمور دقلة النور تقليدياً باسم أصابع الضوء نظراً للونها الكهرماني شبه الشفّاف، وقد ألهمت تركيبة قلب عطر Atlas Garden، بحيث تتداخل جوانبها العسليّة بحلاوة زهر البرتقال ومركّز فول التونكا الذي يفوح بنفحات اللوز.

"أردت تجسيد حلم التجوّل في مزرعة لأشجار النخيل توفّر إطلالة خلابة على المناظر الطبيعية لجبال الأطلس: نسمات تعبق بشذا أشجار البرتقال المزهرة وطراوة حبّات التمر الطازجة واللذيذة... تجربة تداعب الحواس على الأراضي المغربية المغمورة بأشعة الشمس." أماندين ماري

يغلّف هذه التركيبة العطرية الشرقية تناغم من النفحات الشمسيّة الكريمية أشبه بشعاع من الضوء يتسرّب من بين أشجار النخيل الطويلة المظلّلة في واحة الفيلا. أمّا على مستوى القاعدة فتساهم نفحات الأمبروكس الحريرية واللاذعة، التي تذكّر بتأثير الشمس حين تغمر البشرة بدفئها، في تثبيت العطر على البشرة.

ختاماً ننتقل إلى دار الأزياء وإلى مجموعة Yves Saint Laurent باللون الأسود لربيع وصيف 2020من باريس إلى العالم بأسره

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