مجموعة CAPRI تعلن استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2025

اعلنت كابري القابضة اطلاق استراتيجية للمسوؤلية الاجتماعية على مستوى المجموعة تزامنًا مع الذكرى الخمسين لـ"يوم الأرض". يعتمد هذا التقرير على المبادرات الهادفة التي عكفت كل علامة تجارية تابعة للشركة على العمل بها بالفعل، في خطوة لتحقيق أهداف بارزة وقابلة للقياس عبر مجموعة من مبادرات الاستدامة البيئية والاجتماعية المهمة، بما في ذلك مصادر المواد وانبعثات غازات الدفيئة واستخدام المياه والحد من النفايات والتنوع والشمولية والعطاء الخيري.



تشمل المجموعة عدد من ماركات الموضة العالمية التي تتبنى مفهوم البيئة المستدامة، وهي Versace وJimmy Choo وMichael Kors Collection. وتنقسم استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة إلى ثلاثة مجالات:



عالمنا: التركيز على الإجراءات عبر عمليات الشركة وسلسلة التوريد التي تهدف إلى الحدّ بشكل كبير من تأثيرها على البيئة.

مجتمعنا: تعزيز مكان عمل صحي ومتنوع وشامل لجميع موظفي الشركة.

عملنا الخيري : ربط المواهب والطاقة والنجاح لكلٍ من العلامات التجارية التابعة للشركة بالمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

وضعت "كابري القابضة" أهدافاً لتكون محايدة من حيث الأثر الكربوني 100% في عملياتها المباشرة والحصول على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% في المنشآت التي تمتلكها بحلول العام 2025. وبناء على التزامها ببلوغ مستوى صاف صفري للانبعاثات الكربونية وفي محاولة لتحقيق أهادف "إتفاقية باريس"، سوف تلتزم "الشركة" أيضاً بتحديد أهداف خفض الانبعاثات عبر عملياتها وسلسلة الإمداد مع "مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم" بحلول العام 2021.

التزمت الشركة بالإضافة إلى ذلك، بعدد من المبادرات المهمة وهي ما زالت تعمل بهدف بلوغها، وهي:

يجب ان تكون جميع المواد البلاستيكية المُستخدنة في التغليف قابلة لإعادة التدوير أو التحول إلى سماد عضوي أو يُعاد تصنيعها أو استخدامها بحلول العام 2025.

يمكن إعادة تدوير 100% من مواد التغليف في نقاط البيع أو من مصادر مستدامة بحلول العام 2025.

التعاون مع المتعاقدين على الحدّ من استخدام المياه.

تعقّب سلسلة التوريد الخاصة بها.

الحصول على ما لا يقل عن 95% من الجلود من المدابغ المعتمدة بحلول العام 2025.

تعزيز التنوع والشمول داخل المنظمة، بما في ذلك عبر مجلس التنوع والشمول العالمي (Global D&I Council) الجديد للشركة.

تركيز برامج سلسلة التوريد على حقوق الإنسان والأجور العادلة ليتم تنفيذها بما يتماشى مع إطار الأمم المتحدة للعمل المؤسسي في شأن صحة المرأة وتمكينها في مكان العمل بحلول العام 2025.

يسلّط التقرير الضوء أيضاً على التزام الشركة منذ فترة طويلة بالعمل الخيري، بما في ذلك الإنجاز المهم المتمثل في تقديم أكثر من 19 مليون وجبة للأطفال في المناطق المنكوبة بالجوع في جميع أنحاء العالم من خلال برنامج مايكل كورس Watch Hunger Stop (وقف الجوع).

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لعلامات التابعة للمجموعة تقدّم أفخم التصاميم، كمثل التي لفتتنا في مجموعة Versace لخريف وشتاء 2020- 2021،

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