ن كنت تبحثين عن أفضل الطرق لتمليس الشعر وتمويجه من دون حرارة ستكشفها لك لتتألقي دائماً بشعر جميل وإطلالة أنيقة وخصلات صحية لا تعرف التلف أبداً، فالشعر تاج المرأة وسر جمالها.واليك أيضاً أفضل أنواع الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر التالف



إنسي أمر الأدوات الكهربائية لتسريح الشعر من اليوم وصاعداً لاسيما وأنك في المنزل بسبب الحجر الصحي ولديك الوقت الكافي لتمهلي شعرك حتى يأخذ شكل التسريحة التي تريدينها من دون تلفه وتعريضه للحرارة العالية.

طريقة تمليس الشعر من دون مملس كهربائي

هي طريقة قديمة عرفت كثيراً قبل تطور عالم الشعر واستطاعت أي امرأة أن تحصل على مجفف شعر أو فير في المنزل. بعد الإنتهاء من غسل الشعر سرّحيه جيداً وهو رطب وحاولي تجفيفه جيداً من خلال الإستعانة بقطعة قماش من القطن، إلتقطي المياه جيداً عن الشعر حيث تتخلصي من فائض الرطوبة عن الخصلات.اليك المزيد من النصائح لتتخلصي من الشعر المنفوش بعد الإستحمام

بعد ذلك، طبقي فرق الشعر الذي تريدينه، واربطي شعرك على شكل ذيل حصان سفلي، ثبتي الربطة جيداً ثم اقسمي خصلات الذيل الى قسمين، سرّحيها جيداً وابدئي بتثبيت القسم الأول بالدبابيس بدءاً من العنق باتجاه معاكس نحو جانب الرأس فأعلاه، طبقي الطريقة نفسها للقسم الثاني وثبتيه على الجانب الآخر من الرأس لتحصلي على لفة شعر على شكل التوربان.

بفي بعد ذلك شعرك بقطعة من القماش وانتظري لساعتين على الأقل حتى يجف أو اخلدي الى النوم ان طبقتها مساء وفي اليوم الثاني ستحصلين على نتيجة رائعة، شعرك سيصبح مالساً وجميلاً من دون حرارة.

طريقة تمويج الشعر من دون فير

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طريقة سهلة جداً، للتموجات الرّفيعة يمكنك الإكتفاء بتضفير الشعر وتركه لساعتين أو ثلاث لتحصلي على تموجات طبيعية تضفي الحيوية الى إطلالتك.

ويمكنك أيضاً وللحصول على تموجات عريضة ودائرية أن تستعيني بلفافات الشعر ، بعد أن تتخلصي من رطوبة الخصلات طبقيها على أطراف الشعر واتركيها على الأقل لـ 3 أو 4 ساعات.

بعد مرور الوقت ستحصلين على تموجات جميلة حقاً من دون تعريض الشعر للحرارة المؤذية .

وأخيراً، إستفيدي من تولجدك في المنزل للعناية بشعرك عبر إبقائه بعيدا عن الحرارة وعن الصبغات إن كنت لا تعانين من الشعر الأبيض.

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