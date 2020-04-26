عبدالباسط حمودة عن زواجه الثاني: طلقتها بعد 7 سنوات عشان أم العيال زعلت

اعترف الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، بزواجه مرتين طوال حياته، الأولى زوجته أم أبنائه وابنة خالته في نفس الوقت، والأخرى تّعرف عليها أثناء عمله كمطرب شعبي وتزوجها دون علم زوجته، مؤكدًا أن زوجته الثانية لم يستمر زواجهما أكثر من 7 سنوات وقام بطلاقها: "هما 7 سنوات وكل واحد راح لحالة".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس": "مراتي لما عرفت زعلت أوي، بس محطتش عليا، أنا حسيت اني غلطت في حقها، روحت مطلق مراتي التانية على طول بالتراضي، قولتلها سلام عليكم، وعليكم السلام"، موضحًا أن زوجته اكتشفت زواجه بالأخرى عام 1997.

وأكد الفنان الشعبي، أنه لم يّظلم زوجته الثانية، فكانت هناك مشاكل قائمة بينهما منذ أول يوم زواج: " أقسم بالله زوجتي التانية كانت مشاكل في حد ذاتها، أنا فعلا غلطت، عمري ما كنت عاوز أتجوز، أنا راجل بحب مراتي وبنت خالتي، الزوجة التانية مكنش حب، كان استلطاف بس، والخلافات مع زوجتي الثانية قبل الطلاق هي إنها كانت بتغير أكتر من اللازم، تقولي بتكلم مين، واقف مع مين، دي حتى مكنتش عاوزاني أكلم ولادي، الحته دي تعبتني أوي، قولت مفيش أحسن من ولادي في الدنيا كلها".