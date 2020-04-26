قرار جديد اتخذه عمدة مدينة أوساكا اليابانية إيتيرو ماتسوي، وصفه البعض بـ"عدم احترام النساء"، لكنه يظنً أنه بهذا القرار يكافح انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ حث الرجال على شراء المواد الغذائية والتسوق بدلًا من النساء.
وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، نقلًا عن "سي إن إن"، فإن العمدة رأى أن النساء يقضين وقتًا أطول في التسوق لأنهن يتصفحن المنتجات المختلفة ومن ثم يقررن الخيار الأفضل، عكس الرجال الذين يتخذون قرارا بشراء ما يحتاجونه من السوبر ماركت بسرعة، وهذا يجنب الاتصال المباشر بالآخرين.
وواجه "ماتسوي" انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه أحد مستخدمي تويتر، بأنه "لا يحترم النساء والرجال على حد سواء"، بينما ذكر آخر أن ملاحظاته "مليئة بالتحيز ضد النساء"، بينما ذكر آخر "هناك رجال غير حازمين ونساء حازمات".
كما علق الصحفي الياباني الشهير "شوكو"، منتقدا تصريحات العمدة: "الأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا عن الحياة اليومية يجب ألا يعلقوا".
وفقا لبيانات البنك الدولي لعام 2020، تمثل النساء 51.2% من سكان اليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر السيدات في حاجة لوقت أطول.. عمدة ياباني: التسوق للرجال خلال أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.