السيدات في حاجة لوقت أطول.. عمدة ياباني: التسوق للرجال خلال أزمة كورونا

قرار جديد اتخذه عمدة مدينة أوساكا اليابانية إيتيرو ماتسوي، وصفه البعض بـ"عدم احترام النساء"، لكنه يظنً أنه بهذا القرار يكافح انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ حث الرجال على شراء المواد الغذائية والتسوق بدلًا من النساء.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، نقلًا عن "سي إن إن"، فإن العمدة رأى أن النساء يقضين وقتًا أطول في التسوق لأنهن يتصفحن المنتجات المختلفة ومن ثم يقررن الخيار الأفضل، عكس الرجال الذين يتخذون قرارا بشراء ما يحتاجونه من السوبر ماركت بسرعة، وهذا يجنب الاتصال المباشر بالآخرين.

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وواجه "ماتسوي" انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه أحد مستخدمي تويتر، بأنه "لا يحترم النساء والرجال على حد سواء"، بينما ذكر آخر أن ملاحظاته "مليئة بالتحيز ضد النساء"، بينما ذكر آخر "هناك رجال غير حازمين ونساء حازمات".

كما علق الصحفي الياباني الشهير "شوكو"، منتقدا تصريحات العمدة: "الأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا عن الحياة اليومية يجب ألا يعلقوا".

وفقا لبيانات البنك الدولي لعام 2020، تمثل النساء 51.2% من سكان اليابان.