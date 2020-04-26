ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟ اللإفتاء تجيب

يحتاج مرضى الأمراض المزمنة وخاصة الربو، إلى استخدام بخاخات خاصة، حيث ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: "ماحكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟".

وأجابت دار الإفتاء على السؤال عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن بخاخات الربو تبطل الصوم في نهار رمضان؛ لأنها توصل الدواء السائل إلى الجوف على هيئة رذاذ له جِرْمٌ عن طريق منفذٍ مفتوح طَبْعًا، وهو الفم، لذا يجب على مستعملها القضاء.

وأكدت الدار إن لم يستطع المريض القضاء، وكان المرض مزمنًا فعليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بما مقداره مد من طعام من قوت البلد كالأرز مثلا والمُد مكيال (حجم) يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين.