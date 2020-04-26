منها انخفاض حاسة الشم.. أعراض تنذر بسرطان الأنف

قد يشعر البعض ببعض الأعراض في أنفه ولا يدرك أن هناك خطرا من احتمالية الإصابة بسرطان الأنف، ولذلك من الضروري أن تكتشف الأعراض بمجرد ظهورها وتنبيه الطبيب إليها.

ووفقا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يبدأ سرطان الأنف في تجويف الأنف أو الجيوب الأنفية، وينتشر أحيانا إلى العقد الليمفاوية، وهي غدد صغيرة تلعب دورا حيويا في قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

وتتشابه الأعراض المصاحبة لسرطان الأنف مع الحالات الصحية الأكثر شيوعا والأقل خطورة، مثل الزكام أو التهاب الجيوب الأنفية.

والأعراض الأكثر شيوعا لسرطان الأنف والجيوب الأنفية هي:

انسداد الأنف المستمر، والذي عادة ما يؤثر على جانب واحد فقط

نزيف الأنف المتكرر

انخفاض حاسة الشم

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خروج إفرازات ذات نسيج رخوي من الأنف

تصريف المخاط في الجزء الخلفي من الأنف والحلق

وقد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان الأنف من أعراض إضافية إذا تقدم السرطان، وتشمل:

ألم أو خدر في الوجه، وخاصة في الخد العلوي

تورم الغدد في الرقبة

فقدان جزئي للرؤية أو الرؤية المزدوجة

ألم أو ضغط في أذن واحدة

ورم أو نمو مستمر في الوجه أو الأنف أو سقف الفم