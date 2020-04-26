سلى صيام طفلك.. تعليم إتيكيت تناول الطعام للأطفال

تعتبر فترة الحظر وزيادة عدد ساعات جلوس الآباء والأطفال بالمنزل فرصة لاستغلال مهارات طفلك في تعلميه أشياء مختلفة تساعده على تنمية مهاراته.

والدرس الأول الذي تقدمه لكِ "هُن"، في رمضان هو تعليم الطفل إتيكيت تناول الطعام على المائدة.

تعليم قواعد تناول الطعام للأطفال

الجلوس باستقامة

تدريب الطفل على طريقة الجلوس باستقامة وعدم وضع مرفقيه على الطاولة أو العبث بأدوات الطعام.

أن يأكل من الطبق الذي أمامه

يجب مراعاة أن يأكل الطفل من الطبق أمامه.

استخدام مناديل الطاولة

استخدام مناديل الطاولة بطريقة صحيحة بوضعها على الفخدين.

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الطريقة الصحيحة للإمساك بأدوات الطعام

تعليم الطفل الطريقة الصحيحة للإمساك بأدوات الطعام وتعريفه بكل أداة ولماذا تستخدم.

طريقة الإمساك بالسكين والشوكة

أن يمسك الشوكة باليد اليمنى ويضع السكين في اليد السيرى وطرفها الحاد باتجاه الطبق، وأن يستخدمها لقطع الطعام بعد تثبيته بالشوكة.

يضع منديلًا على فمه

يضع الطفل منديلًا على فمه عند الكحة أو العطس ويدير وجهه عن الطعام.

يبدأ الشخص الأكبر بتناول الطعام

يجب تعليم الطفل بعدم البدء في تناول الطعام، إلا بعد قيام الأشخاص الأكبر سنا على مائدة الطعام ببدء الطعام، فإن قيام الطفل بتناول الطعام قبل أن يبدأ الأب فهو أمر من الأمور غير المستحبة، خاصة لو كان أمام الضيوف.

عدم الأكل بصوت عال

بعض الأطفال عند تناولهم الطعام يقومون بإحداث أصوات عالية عند مضغهم للطعام، أو اللعب فيه باستخدام الملعقة أو الشوكة فيجب على الأهل تنبيه الطفل بعدم القيام بمثل هذه السلوكيات.