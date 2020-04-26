3 طرق للتخلص من البخار على عدسات النظارة أثناء ارتداء الكمامة

ظهرت مشكلة جديدة يعاني منها أصحاب النظارات، في ظل ارتداء الكمامات للحماية من العدوى بفيروس كورونا، حيث تتسب الكمامة في تراكم البخار على عدسات النظارة بسبب التنفس، ما ينتج عنه عدم وضوح الرؤية.

وعرضت صحيفة "إم إس إن"، الحلول التالية للتعامل مع هذه الأزمة:

1- اِطوِ الجزء العلوي من القناع

إذا كنت ترتدي قناعًا يحتوي على شريط معدني في الجزء العلوي منه، اطوِه بحيث يتناسب مع وجهك.

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أما إذا كنت ترتدي قناعًا من القماش القابل للتعديل، فحاول تشديده، فهذه الطريقة تسمح بتسرب نفَسك من جانب آخر من القناع، وليس من الجزء العلوي منه.

2- إرفق منديلا داخل القناع

إذا كنت ترتدي قناعًا من القماش، يمكنك إرفاق منديل بداخله، ممّا يساعد في امتصاص الرطوبة من أنفاسك، ويخفّف من تكثف الضباب على عدسات النظارات.

3- اغسل العدسات بالماء والصابون

اغسل النظارة بالماء والصابون مباشرة قبل ارتداء قناع الوجه، ثم امسح العدسات بقماش أو منديل ورقي ناعم قبل وضعها، فهذه الطريقة تمنع تكثّف الضباب على العدسات لبضع ساعات، لذلك يُنصح بإعادة غسلها بين الحين والآخر بالماء والصابون.

وتُشدد منظمة الصحّة العالميّة، دائما على فاعليّة ارتداء الأقنعة الواقية فقط عند استخدامها والتخلص منها بشكل الصحيح، مع أهميّة غسل اليدين بشكل متكرّر وسليم.