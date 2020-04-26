الامارات | 12 برنامجاً ثقافياً ودينياً واجتماعياً في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 برنامجاً ثقافياً ودينياً واجتماعياً في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن مواعيد بث مجموعة البرامج الخاصة بشهر رمضان المبارك 2020 على شاشتي تلفزيون دبي، وسما دبي، التي تتضمن باقة متنوعة وغنية من البرامج المنتجة محلياً، وتتميز بالتنوع والثراء المعرفي والروحي، وتقدم للمرة الأولى وفق أعلى مستويات الإنتاج البرامجي والتقنيات الفنية الحديثة، بما يتماشى مع التطور الفني والمضمون، الذي تقدم من خلاله هذه البرامج الخاصة بالشهر الفضيل.

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باقة متنوعة وثراء معرفي وروحي، وفق أعلى مستويات الإنتاج والتقنيات الفنية الحديثة.

«الفضل العظيم» و«نسمات» و«صحتكم أمانة» و«آخر كلام» على تلفزيون دبي.

«شكراً يا وطن» و«مسموح» و«المندوس» و«أول مرة» أحدث برامج سما دبي.