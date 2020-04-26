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الامارات | 12 برنامجاً ثقافياً ودينياً واجتماعياً في رمضان

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن مواعيد بث مجموعة البرامج الخاصة بشهر رمضان المبارك 2020 على شاشتي تلفزيون دبي، وسما دبي، التي تتضمن باقة متنوعة وغنية من البرامج المنتجة محلياً، وتتميز بالتنوع والثراء المعرفي والروحي، وتقدم للمرة الأولى وفق أعلى مستويات الإنتاج البرامجي والتقنيات الفنية الحديثة، بما يتماشى مع التطور الفني والمضمون، الذي تقدم من خلاله هذه البرامج الخاصة بالشهر الفضيل.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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باقة متنوعة وثراء معرفي وروحي، وفق أعلى مستويات الإنتاج والتقنيات الفنية الحديثة.

«الفضل العظيم» و«نسمات» و«صحتكم أمانة» و«آخر كلام» على تلفزيون دبي.

«شكراً يا وطن» و«مسموح» و«المندوس» و«أول مرة» أحدث برامج سما دبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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