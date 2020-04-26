فى السحور.. نصائح غذائية عليك اتباعها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تناول بعض التمرات مع وجبة السحور فكرة جيدة، لأن التمر يزوّد الجسم بالمعادن والطاقة والألياف. ويعتبر البروتين من أهم المغذيات التي ينبغي أن تتوفر في السحور، كما لا ينبغي تناول الكافيين خلال هذه الوجبة، لأنه مدرّ للبول ما يزيد الجفاف أثناء ساعات الصيام. إليك بعض النصائح لسحور صحي، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

- الكربوهيدرات عنصر هام ينبغي تناوله على السحور، ويُنصح بتناول الكربوهيدرات المعقدة، مثل: البطاطس، والخبز الأسمر، والأرز البني، ليستغرق هضمها وقتاً أطول.

- البيض أو الفول والحمّص أو شريحة من اللحم أو الدجاج قليل الدهن من الأطعمة الضرورية على السحور، للحصول على البروتين.

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- احرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف في هذه الوجبة، وخاصة الخضروات مع حبة فاكهة: تفاح أو برتقال أو موز.

- تناول حفنة من المكسرات: الكاجو، أو اللوز، أو الجوز، أو البندق، لتحصل على الدهون الصحية والألياف والمعادن.

- إذا لم يكن الجبن من بين أطباق السحور يُنصح بتناول اللبن (الزبادي) أو كوب من الحليب.