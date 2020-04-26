في دقائق.. أسهل طريقة لعمل الزبادي في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
يعتبر الزبادي عنصرا أساسيا في وجبة السحور في رمضان، حيث يعطي طاقة للجسم لوجود عناصر غذائية غنية به، كما يعمل الزبادي أيضا على تحسين الهضم لوجود البكتريا النافعة به، لذا إليك طريقة عمله:
المقادير:
-لتر لبن
-علبة زبادي
طريقة التحضير:
نقوم بغلي الحليب ثم نرفعه من النار ونتركه حتى يصبح دافئاً.
نفرغ علبة الزبادي في الخلاط مع بعض الحليب ونقوم بخلطه جيدا ثم نقلبه على باقي الحليب الدافئ ونخلطهم ببعض.
نحضر 7 اكواب صغيرة، ونقوم بتوزيع الخليط عليها.
في هذه الأثناء نقوم بتشغيل فرن الغاز حتى يتم تسخينه، ثم نطفئه ونضع الأكواب في الفرن ونغلقه لمدة 3 إلى 4 ساعات، حتى يتماسك الزبادي في الأكواب، ثم بعد ذلك نضعه في الثلاجة
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