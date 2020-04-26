هل يمكن للمكملات الغذائية وفيتامين "سي" أن تحمي من فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

على مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر المعلومات سواء كانت الصحيحة أو المغلوطة عن فيروس كورونا "كوفيد 19"، ومن بين تلك المعلومات أن فيتامين سي، يساعد في علاج أو الوقاية من الفيروس، فما صحة ذلك؟

وفيتامين "سي" هو عنصر غذائي أساسي يؤثر بشكل كبير على الجسم، فهو مضاد للأكسدة، ويساعد على تحسين المناعة، ويساعد على إنتاج الكولاجين للبشرة، ويساهم في التئام الجروح، ويعزز نمو وانتشار الخلايا الليمفاوية، وهي نوع من الخلايا المناعية.

وأوضح موقع "health line" أن الأطباء يبحثون عن تأثيرات الجرعات العالية من فيتامين C على الفيروس التاجي الجديد، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي مكمل، بما في ذلك فيتامين C ، منع أو علاج COVID-19.

وفقا لتقرير نشرته جمعية شنغهاي الطبية، فإن جرعة عالية من فيتامين ج الرابع قد تحسن وظائف الرئة لدى الأشخاص في المستشفى الذين يعانون من COVID-19.

وفي 2019 ظهرت أوراق مراجعة طبية توضح أن تناول فيتامين سي يمكن أن يساعد الأشخاص في تخطي الأمراض الخطيرة والتقليل من مدة بقائهم في العناية المركزة بنسبة 8%.

لكن في كل الأحوال، فيتامين ليس جزءًا من خطة علاج فيروس كورونا الجديد، لأنه لا توجد أدلة على ذلك، كما ان الجرعات العالية من فيتامين سي يمكن أن تزيد من الإسهال.

قد يساعد فيتامين ج في تقليل مدة وشدة نزلات البرد التي تسببها فيروسات أخرى، ولكن هذا لا يعني أن له نفس التأثير على فيروس التاجي الذي يسبب COVID-19.

وفيتامين سي يذوب في الماء، ما يعني أن الكميات الزائدة لا يتم تخزينها في الجسم، ولكن يتخلص منها الجسم في البول.

أما عن المكملات الغذائية الأخرى، فهي كذلك لا تساعد على علاج الفيروس التاجي الجديد، بحسب ما أوضحت أشلي كوف، اختصاصية التغذية الأمريكية، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء ولجنة التجارة الفيدرالية من بيع منتجات علاجية وهمية، عن زيوت وشاي التوت البري ومكملات بدعوى القضاء على فيروس كورونا.

وأكد الباحث في مجال التغذية كمال باتل للصحيفة الأمريكية، أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية يحتوي على مخاطر كبيرة، يمكن أن يؤدي إلى تعطيل امتصاص الجسم للنحاس، ويزيد من احتمالية الإصابة بفقر الدم.

وأوصى بضرورة اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه والخضروات والأسماك والدواجن والمكسرات والبقوليات والحليب، لأنها تحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية - بما في ذلك الزنك وفيتامين د - التي تعمل في حماية الصحة.