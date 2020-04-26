فيروس كورونا يمكن أن يعيش في العينين لمدة أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال تقرير طبي أخيراً في إيطاليا، إن فيروس كورونا الجديد يمكنه البقاء في العينين عدة أسابيع.

ووجد باحثون في المعهد الوطني الإيطالي للأمراض المعدية، أن الفيروس بقي في عيني مريضة في الـ 65، مدة 21 يوماً بعد أن ظهرت عليها أعراضه.

ورغم أن التقارير أظهرت أن احمرار العينين ظهر لدى العديد من المصابين في جميع أنحاء العالم، إلا أن هذه العلامة لم تكن من الأعراض الشائعة، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

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وحسب العلماء، فإن احمرار العينين يمكن أن ينجم عن أنواع من البكتريا والفيروسات، التي قد تتسبب غالباً في إصابة الجهاز التنفسي.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ التركيز يتحول إلى أعراض احمرار العينين، بعدما قالت ممرضة في مركز الرعاية الصحية في كيركلاند، بواشنطن، إن كل المصابين بكورونا تقريباً في المركز عانوا من احمرار العينين قبل أن تظهر عليهم الأعراض الأخرى.

وفي دراسة على أكثر من 1000 مصاب نشرت في مجلة نيو إنغلاند الطبية، ظهرت تسعة إصابات فقط في العين.

في حين أظهرت دراسة أخرى أن مصابا من أصل 30، أصيب بالتهاب الملتحمة، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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