"قمر الدين".. 5 فوائد مذهلة و3 أضرار احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

يعتبر قمر الدين من المشروب الرمضاني المفضلة لدي الكثيرين، لكننا قد لا تعرف فوائده العديدة التي تحصرها لنا الدكتورة ياسمين الصيرفي استشاري التغذية العلاجية في النقاط التالية:

1- يسهم في تعزيز جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين "أ" و"سي".

2- يعمل على تقوية الجهاز الهضمي، كما أنه يقلل فرص الإصابة بالإمساك لاحتوائه على نسبة من الألياف.

3- يحتوي على مجموعة من الفيتامينات أبرزها عنصر الحديد، الذي يحمي من خطر الإصابة بضعف الجسم.

4- يتضمن عنصر البوتاسيوم وهو بمثابة الحماية للقلب.

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5- غني بفيتامين "أ" ويحمي النظر من الإصابة بالضعف، كما يسهم في حماية البشرة والجلد من ظهور علامات التعب والإرهاق.

أما عن أضرار مشروب قمر الدين، تقول استشاري التغذية:

1- يزيد الوزن إذا تم إضافة نسبة عالية من السكر إليه.

2- يمكن أن يتسبب في حدوث اضطرابات لمرضى السكر بزيادة أو نقصان نسبته.

3- يزيد من نسبة الكوليسترول بالدم.