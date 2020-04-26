سلي نفسك.. الأبراج تخبرك عن وضعك المادي والعاطفي والمهني لهذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

عاطفياً: في هذا الأسبوع، لديك فرصة لقضاء عطلة برفقة شريك حياتك، استمتع بها.

مهنيًا: كن هادئا وعقلانيا ولا تجعل مشاعرك تسيطر عليك، حتى لا تخسر عملك.

ماديًا: عليك الحذر من إنفاق أموالك على أشياء لا فائدة منها.

- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك، حاول التحلي بالهدوء والصبر.

مهنيًا: تشعر بطاقة عالية، حاول استغلالها في عملك وسوف تجني ثمار تعبك ومجهودك الفترة الماضية وتحصل على مكاسب رائعة.

ماديًا: تفكر كثيراً في كيفية حماية مستقبل عائلتك المادي، لذلك عليك التخطيط والتفكير جيدا لذلك.

-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عاطفياً: الحظ ليس حليفك، تشعر بالإنزعاج من تصرفات شريك حياتك وتفكر في الإنفصال عنه.

مهنيًا: حاول التخلص من مشاعر الغضب المسيطرة عليك تجاه زملائك في العمل، حتى لا تفقد وظيفتك.

ماديًا: تفكر في السفر إلى دول أخرى لتحسين وضعك المادي، فلا داعي للتفكير في هذه الخطوة لأنها مؤدية للفشل وبلا جدوى.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عاطفياً: في هذا الأسبوع، تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك، لذلك يجب عليك التحلي بالهدوء.

مهنيًا: تستطيع إيجاد فرصة العمل الذي طالما بحثت عنها وحلمت بها كثيرا.

ماديًا:تشعر بضائقة مالية، لذا عليك إيجاد دخل جديد لتحسين وضعك.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

عاطفياً: لا تحاول إرضاء شخص تحبه، كن صادقا مع نفسك واختار مايسعدك فقط.

مهنيًا: على مدار هذا الأسبوع، تحصل على مكافأت مالية كبيرة نتيجة جهدك الفترة الماضية.

ماديًا: عليك الحذر من الإنفاق بكثرة حتى لا تخسر أموالك.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عاطفياً: في هذا الأسبوع، تشعر بتطور إيجابي بعلاقتك العاطفية تجاه شريك حياتك.

مهنيًا: لا تقلق ستتحسن الأمور المهنية وتنحل مشاكلك مع زملائك هذا الأسبوع.

Advertisements

ماديًا: تشعر بالضيق في بداية الأسبوع، لكن قبل نهايته ستنحل جميع المشاكل.

-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عاطفياً: تشعر بالإرتياح والسعادة على الصعيد العاطفي، وقد يحمل هذا الأسبوع زواجا للعازب أو رومانسية للمتزوجين.

مهنيًا: هذا الأسبوع جيد لتنفيذ أفكارك والابحاث والتواصل مع زملائك في العمل.

ماديًا: تفكر في إجراء بعض التغييرات على ديكور منزلك، ولكن وضعك المالي لا يسمح بذلك.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عاطفياً: الحظ حليفك، تشعر بالحب والرومانسية مع شريك حياتك، احذر من الحسد.

مهنيًا: تشعر بالإحباط نتيجة حدوث بعض الخلافات مع زملائك في العمل.

ماديًا: على مدار هذا الأسبوع، تفكر في القيام بمشروع جديد لتحسين أوضاعك المادية.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: تبدأ قصة حب جديدة هذا الأسبوع، وتشعر بالسعادة والأمان.

مهنيًا: تتقدم سريعاً في وظيفتك، مما يخلق لك فرصة في الحصول على ترقية، وبالتالي يتحسن وضعك المالي.

ماديًا: الحظ حليفك على الصعيد المادي، لذلك عليك الحذر من التبذير وإنفاق أموالك فيما لا يفيد.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفياً: تتحسن حالتك النفسية بشكل كبير وسينعكس ذلك على علاقتك مع شريك حياتك.

مهنيًا: تمتلك القدرة على تحقيق أهدافك، لذلك عليك التخلص من القلق الزائد المسيطر عليك.

ماديًا: الحظ حليفك، لذلك تقرر الذهاب للتسوق لشراء احتياجاتك ومستلزماتك.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :

عاطفياً: تشعر بالضغط النفسي والإرهاق، لذلك حاول البعد عن شريك حياتك لفترة للخروج من حالة الملل المسيطرة عليك.

مهنيًا: يوم رائع على الصعيد المهني، لاكتشاف وجهات نظر مختلفة مع زملائك في العمل.

ماديًا: تفكر في قضاء بعض الوقت مع أصدقائك، ولكن قلة الأموال لديك تمنعك من القيام بذلك.

برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، احرص على تحديد أهدافك مع شريك حياتك، لإنجاز ما تريده بسهولة.

مهنيًا: لديك طاقة رائعة حاول استغلالها في تنفيذ المشروع الخاص بك.

ماديًا: تشعر بالاستقلال المالي، لذلك إذا طلب منك أحد أصدقائك المساعدة، عليك مساعدته.