سلي نفسك.. الأبراج تخبرك عن وضعك المادي والعاطفي والمهني لهذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: في هذا الأسبوع، لديك فرصة لقضاء عطلة برفقة شريك حياتك، استمتع بها.
مهنيًا: كن هادئا وعقلانيا ولا تجعل مشاعرك تسيطر عليك، حتى لا تخسر عملك.
ماديًا: عليك الحذر من إنفاق أموالك على أشياء لا فائدة منها.
- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك، حاول التحلي بالهدوء والصبر.
مهنيًا: تشعر بطاقة عالية، حاول استغلالها في عملك وسوف تجني ثمار تعبك ومجهودك الفترة الماضية وتحصل على مكاسب رائعة.
ماديًا: تفكر كثيراً في كيفية حماية مستقبل عائلتك المادي، لذلك عليك التخطيط والتفكير جيدا لذلك.
-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: الحظ ليس حليفك، تشعر بالإنزعاج من تصرفات شريك حياتك وتفكر في الإنفصال عنه.
مهنيًا: حاول التخلص من مشاعر الغضب المسيطرة عليك تجاه زملائك في العمل، حتى لا تفقد وظيفتك.
ماديًا: تفكر في السفر إلى دول أخرى لتحسين وضعك المادي، فلا داعي للتفكير في هذه الخطوة لأنها مؤدية للفشل وبلا جدوى.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً: في هذا الأسبوع، تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك، لذلك يجب عليك التحلي بالهدوء.
مهنيًا: تستطيع إيجاد فرصة العمل الذي طالما بحثت عنها وحلمت بها كثيرا.
ماديًا:تشعر بضائقة مالية، لذا عليك إيجاد دخل جديد لتحسين وضعك.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: لا تحاول إرضاء شخص تحبه، كن صادقا مع نفسك واختار مايسعدك فقط.
مهنيًا: على مدار هذا الأسبوع، تحصل على مكافأت مالية كبيرة نتيجة جهدك الفترة الماضية.
ماديًا: عليك الحذر من الإنفاق بكثرة حتى لا تخسر أموالك.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: في هذا الأسبوع، تشعر بتطور إيجابي بعلاقتك العاطفية تجاه شريك حياتك.
مهنيًا: لا تقلق ستتحسن الأمور المهنية وتنحل مشاكلك مع زملائك هذا الأسبوع.
ماديًا: تشعر بالضيق في بداية الأسبوع، لكن قبل نهايته ستنحل جميع المشاكل.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً: تشعر بالإرتياح والسعادة على الصعيد العاطفي، وقد يحمل هذا الأسبوع زواجا للعازب أو رومانسية للمتزوجين.
مهنيًا: هذا الأسبوع جيد لتنفيذ أفكارك والابحاث والتواصل مع زملائك في العمل.
ماديًا: تفكر في إجراء بعض التغييرات على ديكور منزلك، ولكن وضعك المالي لا يسمح بذلك.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً: الحظ حليفك، تشعر بالحب والرومانسية مع شريك حياتك، احذر من الحسد.
مهنيًا: تشعر بالإحباط نتيجة حدوث بعض الخلافات مع زملائك في العمل.
ماديًا: على مدار هذا الأسبوع، تفكر في القيام بمشروع جديد لتحسين أوضاعك المادية.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: تبدأ قصة حب جديدة هذا الأسبوع، وتشعر بالسعادة والأمان.
مهنيًا: تتقدم سريعاً في وظيفتك، مما يخلق لك فرصة في الحصول على ترقية، وبالتالي يتحسن وضعك المالي.
ماديًا: الحظ حليفك على الصعيد المادي، لذلك عليك الحذر من التبذير وإنفاق أموالك فيما لا يفيد.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: تتحسن حالتك النفسية بشكل كبير وسينعكس ذلك على علاقتك مع شريك حياتك.
مهنيًا: تمتلك القدرة على تحقيق أهدافك، لذلك عليك التخلص من القلق الزائد المسيطر عليك.
ماديًا: الحظ حليفك، لذلك تقرر الذهاب للتسوق لشراء احتياجاتك ومستلزماتك.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :
عاطفياً: تشعر بالضغط النفسي والإرهاق، لذلك حاول البعد عن شريك حياتك لفترة للخروج من حالة الملل المسيطرة عليك.
مهنيًا: يوم رائع على الصعيد المهني، لاكتشاف وجهات نظر مختلفة مع زملائك في العمل.
ماديًا: تفكر في قضاء بعض الوقت مع أصدقائك، ولكن قلة الأموال لديك تمنعك من القيام بذلك.
برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، احرص على تحديد أهدافك مع شريك حياتك، لإنجاز ما تريده بسهولة.
مهنيًا: لديك طاقة رائعة حاول استغلالها في تنفيذ المشروع الخاص بك.
ماديًا: تشعر بالاستقلال المالي، لذلك إذا طلب منك أحد أصدقائك المساعدة، عليك مساعدته.
كانت هذه تفاصيل خبر سلي نفسك.. الأبراج تخبرك عن وضعك المادي والعاطفي والمهني لهذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.