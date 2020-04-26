ظهور نادر واسم مستعار.. جوانب من حياة زوجة زعيم كوريا الشمالية

خلال الساعات الماضية، ترددت أنباء متضاربة حول وفاة رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون، بعد الحديث عن تدهور حالته الصحية، إذ أنه كان يتلقى العلاج من مرض قلبي، لكن تقارير تحدثت عكس ذلك، إذ أظهرت صور أقمار صناعية الزعيم الكوري الشمالي عند منتجع داخل بلاده.

ري سول جو، زوجة زعيم كوريا الشمالية، وهي نادرة الظهور، فحياتها بعيدة عن أنظار وسائل الإعلام، والمعلومات المتوافرة عنها لا تزال قليلة.

فبحسب ما ذكرته "العربية نت"، فإن أمورا كثيرة تظل غير معروفة عن زوجة زعيم كوريا الشمالية، حتى يعتقد البعض بأن "ري" ما هو إلا اسم مستعار، للحفاظ على سرية حياتها وزواجها.

وبحسب مصادر وسائل إعلام كورية جنوبية، فإن "ري" ولدت بين عامي 1985 و1989 في شمال مقاطعة هامكيونج من أب أكاديمي وأم طبيبة.

ويرجح أنها كانت مغنية سابقة تغني رفقة أوركسترا "أونهاو" أمام أعين "كيم" ووالده، خلال حفل فني عام 2010، وربما أعجب بها الزعيم آنذاك، وطلب يدها للزواج.

وفي عام 2012 كان أول ظهور يجمع بين زعيم كوريا الشمالية وزوجته، في حفل موسيقي، لتؤكد السلطات الكورية الشمالية وقتها أنها زوجة الزعيم، ولم تذكر وقتها أي شيء إضافي.

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أطفالهما

تميزت أسرة زعيم كوريا الشمالية بالغموض الكبير، ويعتقد أن السيدة الأولى وضعت طفلها الأول عقب الزواج ثم أنجبت طفلها الثاني في عام 2013، ومن ثم وضعت طفلهما الثالث في 2016.

وبحسب "العربية نت"، فإنه لا تتوفر معلومات عن أطفال كيم وزوجته.

أناقة ري سول جو

تميزت السيدة الأولى بأناقتها، ورغم ظهورها النادر، لكن عرف عنها استخدامها لبرندات عالمية مثل "شانيل" و"ديور"، وكان طاهي والد كيم، الرئيس السابق لكوريا الشمالية، واسمه كينجي فوجيموتو، ذكر أنه حينما رأى "ري" قال إنها "ساحرة للغاية.. لا أستطيع وصف صوتها، إنه ناعم للغاية".

خطفت الأنظار في القمة التاريخية

وفي القمة التاريخية التي جمعت زعيم كوريا الشمالية ونظيره الجنوبي، في القرية الحدودية "بانمونجوم" في العام 2018، حضرت السيدة الأولى القمة التاريخية مع نظيرتها أيضًا.

وكانت المرة الأولى التي تلتقي فيها "ري" مع نظيرتها الجنوبية، وتمكنت من خطف الأنظار لأناقتها ومظهرها الحسن، كما أن اللقاء تخلله الود والمحبة بين الطرفين.