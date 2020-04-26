أرملة المنسي عن مسلسل الاختيار: الدموع نزلت من عيني.. وحمزة ابننا مبسوط

تحدثت منار سليم أرملة الشهيد أحمد المنسى، عن رد فعلها هي وأبنائها وأسرتها عند مشاهدتهم الحلقة الأولى من مسلسل "الإختيار". وقالت منار سليم خلال لقائها مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدموع كانت بتنزل من عنينا" مشيرة إلى أنهم شعروا بالحزن والشجن الممزوجين بالفخر والعزة. وعن رد فعل نجلها حمزة قالت أرملة الشهيد أحمد المنسي إن نجلها كان يتابع المسلسل وشاهده أكثر من مرة: "حمزة مبسوط وكبير وواعي ومبهور وكل لما المسلسل يتعاد يتفرج عليه ويشوفه". ووجهة أرملة المنسي رسالة له قائلة: "اطمن على مصر" بتضحياتك وتضحيات الشهداء وبجهود قيادة الدولة والحكومة.

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