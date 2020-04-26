بعد التراجع عن الانفصال.. زوجة علي ربيع "غزل ودعاء" والفنان يرد بـ"لايك"

أقل من 60 يوما، هي المدة التي جمعت بين نجم مسرح مصر، على ربيع، وزوجته ندى محمود، عقب تراجعهما عن الانفصال الذي استمر لنحو 11 شهرا، والنابع من خلافات شهدت عليها منصات "السوشيال ميديا"

"النهاردة البوست ده لكل الناس اللي بتحبني أنا وعلي ومليكة، وبيتمنوا لنا الخير، وكانوا بيدعولنا، زي ما انتم عارفين فيه خلافات أسرية بيننا.. واحنا دلوقتي الحمدلله تخطينا كل الصعوبات لمصلحة بنتنا أولا وأخيرا ورجعنا لبعض".

كلمات مقتضبة أعلنت من خلالها "ندى" عودتها لزوجها، في منشور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليكتفي "ربيع" حينها بـ"لايك" على منشورها، التي شاركته عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومنذ عودة الثنائي لم تترك "ندى" فرصة إلا وعبرت للأخير عن حبها الذي يكتفي بتسجيل الإعجاب، وقليلا ما يعلق على منشوراتها.

على ربيع بعد عودته: أنا الأسد أهو

على الرغم من عودتهما التي أعلنت عنها الزوجة، ونشرها لبعض التفاصيل، إلا أن الأخير لم يعقب على المنشور، مكتفيا بعمل "لايك" فقط.

ثم عاد "ربيع" ونشر صورة له عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال زيارته للأهرامات، معلقًا عليها: "أنا الأسد أهو.. علي ربيع"، دون الإشارة لخبر عودته لزوجته نهائيا.

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ندى تدعم ربيع بمسلسله الاخير

قبل بداية عرض المسلسلات الرمضانية والتي يشارك فيها "ربيع" بمسلسل "عمر ودياب"، نشرت "ندى" لقطات مصورة من العمل، معلقة: "واثقة فيك، جمهورك مستنيك تدخل السعادة عليهم مع أحلى وأجمد كوميديا".

دعم ندى المتواصل، الذي قابله "ربيع" بتعليقه: "إن شاء الله على خير يارب".

ندى تنشر صورة لـ علي ربيع بمناسبة رمضان

مع بداية شهر رمضان المبارك، نشرت زوجة الفنان، صورة تجمعهما رفقة ابنتهما، لتقديم التهاني لمتابعيها، إلا أن "ربيع" لم يرد على المنشور، مكتفيا بتسجيل الإعجاب.

زوجة علي ربيع تنعي حماها: اللهم اغفر له وارحمه

وكانت نعت ندى محمود، حماها بعد وفاته، توفى منذ عدة أيام، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وشاركت زوجة الفنان صورة من آية قرآنية معلقة عليها: "اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم".