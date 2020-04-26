الامارات | «الشارقة للنشر» تعفي العملاء الدائمين من إيجار 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للنشر» تعفي العملاء الدائمين من إيجار 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر خطة متكاملة، للتخفيف من أعباء أزمة فيروس كورونا المستجد على العاملين في قطاع النشر.
وتقدم المدينة إعفاءات من رسوم الإيجار لمدة ثلاثة أشهر لعملائها الدائمين، إضافة إلى تسهيلات أخرى، وإعفاءات كاملة من أي غرامات مفروضة على الشركات، لنهاية العام الجاري.
وقال مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، سالم عمر سالم: «تأتي حزمنا التحفيزية الخاصة بأزمة (كورونا)، التي تستهدف المتعاملين الحاليين والمحتملين، تجسيداً لالتزام المنطقة بدعم نمو قطاع الصناعات الإبداعية في الشرق الأوسط وتعزيزها، مهما كانت الظروف»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية الشارقة الرامية إلى دفع عجلة نمو قطاع المعرفة، ومواجهة جميع التحديات، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها بيئة حاضنة للأعمال وداعمة للمستثمرين.
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