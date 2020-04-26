الامارات | فيلم «سيستم كراشر» يحصد جوائز «لولا»

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم «سيستم كراشر» يحصد جوائز «لولا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فيلم الدراما «سيستم كراشر» وهو فيلم عن فتاة شابة خارجة عن السيطرة، بجائزة «غولدن لولا» لأفضل فيلم، في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الألمانية للسينما، الليلة قبل الماضية. وأعلنت الأكاديمية أن الفيلم الذي تم طرحه عام 2019 حصل أيضاً على جوائز «لولا» أخرى، وهو اسم الجوائز، من بينها جائزة أفضل سيناريو وأفضل مخرج وأفضل ممثل في دور رئيس وأفضل دور نسائي. وفازت هيلينا زنجل (11 عاماً) بجائزة «لولا» لأفضل دور نسائي عن دور فتاة تُدعى بيني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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