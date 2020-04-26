الامارات | جامع التبرعات لمكافحة الوباء يتصدّر قائمة الأغاني الفردية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر الضابط السابق بالجيش البريطاني، توم مور، (99 عاماً) الذي جمع ملايين الجنيهات الإسترلينية لمساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، قائمة الأغاني الفردية في بريطانيا، أول من أمس، وذلك قبل أيام قليلة من عيد ميلاده الـ100. وانضم مور إلى المغني والممثل، مايكل بول، والفرقة الموسيقية لهيئة الخدمة الصحية الوطنية، ليغني «لن تمشي وحدك أبداً»، وهي أغنية ذاع صيتها في ستينات القرن الماضي، وهي النشيد الخاص بفريق ليفربول الإنجليزي، بطل أوروبا في كرة القدم. واستولى مور على قلوب البريطانيين، بعد أن جمع ما يقرب من 30 مليون جنيه إسترليني، للجمعيات الخيرية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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