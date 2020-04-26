شكرا لقرائتكم خبر عن صوماً مقبولاً وإفطاراً شهياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عائلات مسلمة من أنحاء مختلفة حول العالم، على موائد رمضان العامرة بالدعوات والأطايب، بعد صيام أول أيام الشهر الفضيل، الذي تغيب عنه هذا العام التجمّعات الكبيرة، في ظل إجراءات احترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد، تطال مئات ملايين المسلمين في الشرق والغرب، ورغم ذلك يرسم الشهر الكريم الابتسامة على وجوه الجميع، بنفحاته وطقوسه الجميلة، التي تغير كل الأجواء الصعبة التي مر بها العالم في الفترة الأخيرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | صوماً مقبولاً وإفطاراً شهياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.