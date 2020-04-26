الامارات | روبوتات مدينة «معزولة».. دليفري مجاني للعاملين في الصحة

شكرا لقرائتكم خبر عن روبوتات مدينة «معزولة».. دليفري مجاني للعاملين في الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحظى فريق من الروبوتات التي تتحرك على عجلات، وتوصل مستلزمات التسوق في مدينة ميلتون كينز الإنجليزية، بشعبية متزايدة بين السكان الذين يلزمون بيوتهم امتثالاً لقيود العزل العام، بهدف مكافحة فيروس «كورونا».

ولا يتجاوز طول الروبوت الواحد ارتفاع ركبة شخص بالغ، ويبدو مثل صندوق بلاستيكي أبيض، يسير على ست عجلات سوداء، ومن الشائع رؤية هذه الروبوتات في المدينة، إذ تقوم بتوصيل مستلزمات البقالة منذ أكثر من عامين. لكن منذ أن طبقت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة، في 23 مارس الماضي، أصبحت الروبوتات مشغولة أكثر من أي وقت مضى، إذ توصل مجاناً للعاملين في هيئة الصحة الوطنية، وتواجه زيادة في الطلب من السكان.