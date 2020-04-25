"عشان صيام الشهر كله".. حكم الدين في تناول أدوية تؤخر الدورة الشهرية

تعيش بعض الفتيات لحظات من الضيق إذا تصادف موعد الدورة الشهرية، مع شهر رمضان المبارك، مما يمنعها من الصيام، وقد تلجأ بعض الفتيات لاستخدام عقاقير تأخر الدورة الشهرية، كي تصوم الشهر كاملاً.

وكانت تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم الدين في تناول المرأة أدوية لمنع الدورة الشهرية، ليتسنى لها الصيام.

وقالت الدار، في فتواها، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني: "لا مانع شرعا من استعمال العقاقير الطبية التي تمنع نزول الحيض إذا كان ذلك بمعرفة الطبيب ولا يترتب عليه ضرر بصحة المرأة".

وتابعت الدار: "الخضوع لمراد الله، بترك الأمر يجري على ما قدره من حيض ووجوب الإفطار بسببه أثوب لها وأعظم أجرا".