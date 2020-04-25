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في إطلالة غير تقليدية لها، شاركت الفنانة حلا شيحة، جلسة تصوير جديدة خضعت لها أثناء تصوير تتر مسلسل "خيانة عهد"، الذي تشارك به في رمضان هذا العام.
وظهرت "حلا" وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأسود، ومنقطا بالأبيض، كما أنه شفاف من الكتفين والفخذين، وعلقت على الصور قائلة: "من تصوير تتر مسلسلنا خيانة عهد".
وتفاعل الكثير من متابعيها على الصور: "الله يهديكي"، "مين القمر ده؟"، "مصدومة"، "فين الاحتشام يا شيخة؟"، و"رمضان كريم يا فنانة نسيتي اننا في رمضان".
مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة بإطلالة غير تقليدية.. ومتابعون: نسيتي إننا في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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