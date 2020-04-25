"خرجوا من عمليات وحواجبهم زي ما هي".. كل ما لا تعرفينه عن المايكروبليدنج

خطفت الفنانتان ياسمين صبري ودينا الشربيني، الأنظار عقب عرض حلقتين من مسلسلي "فرصة تانية"، و"لعبة النسيان".

ظهر الثنائي في مشهدين داخل غرفة بالمستشفى وهما تحتفظان بملامحهما دون شعر زائد بالوجه أو حول الحاجبين، حتى سخر البعض منهما: "في الغيبوبة وعاملين حادثة وحواجبهم زي ماهي، واحنا بقالنا شهر الكوافيرات قافلة بسبب الحظر، وطلع شعر زايد".

ويرجع شكل ورسمة الحاجبين الثابتين عادًة لتقنية المايكروبليدنج، التي تجعلك تتمتعين بحاجبين مرسومين لأكثر من عام.

ويرصد لك "هن" كل ما لا تعرفينه عن التقنية، وفقا لموقع "webmd".

المايكروبليدنج

تقنية تعمل على تجميل الحواجب والحصول على أفضل شكل لها، والذي يتناسب مع شكل الوجه.

استخدام تقنية المايكروبليدنج يكون من خلال استخدام أداة فعالة تشبه القلم، وتحتوي على ريشة تشمل 10-12 إبرة صغيرة الحجم.

ولا تخترق الإبر الجلد بل تقوم بخدش سطح الجلد بشكل رقيق، وهي تحتوي على صبغة تساعد في رسم كل شعرة من أجل الحصول على الحواجب السميكة بشكل طبيعي.

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وعادة ما تتراوح ألوان الصبغة بين الأسود، البني الفاتح، والبني الداكن.

ما الفرق بين المايكروبليدنج وتاتو الحواجب؟

المايكروبليدنج لا يقوم بالدخول إلى طبقات الجلد عكس التاتو، فقط يتركز على سطح البشرة.

المايكروبليدنج ليس دائما، حيث يختفي اللون بعد 18 شهرا تقريبًا.

الشعر الناتج عن المايكروبليدنج يكون بشكل طبيعي أكثر وأرفع من التاتو.

نصائح للحفاظ على المايكروبليدنج

وفقا لما ذكرته خبيرة التجميل سارة وحيد، مع الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامج "هي وبس" على "سي بي سي سفرة"، هناك بعض النصائح للحفاظ عليه على النحو التالي:

- تجنب ملامسة مياه حمام السباحة للوجه لمدة 7 أيام، عقب أول جلسة للميكروبليدنج، ما يساعد في الحفاظ عليه لمدة تتراوح بين 6 شهور إلى سنة كاملة.

- عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، عقب الانتهاء من الجلسة الأولى لمدة أسبوع.

ما حكم الدين في عمل المايكروبليدنج

أوضح أحد علماء دار الإفتاء المصرية، في فيديو عبر الحساب الرسمي للدار على يوتيوب، أنه من الممكن أن تلجأ السيدة للمايكروبليدنج، وهو يجرى للطبقة الأولى من طبقات الجلد وتبقى لـ6 أشهر أو سنة، ولا يخرج دم أثناء إجرائه، وهو حلال لأنه ليس وشما، ومن الممكن للسيدة أن تضع صبغة أيضا لتعالج تساقط حواجبها".