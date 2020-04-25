صالة بلياردو وجيم وسينما.. منزل أصغر مليارديرة في العالم بـ36.5 مليون دولار

بعد نشر مجموعة من الصور لأصغر ملياديرة في العالم كايلي جينر، نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية، وهي تتخلى عن مكياجها وتصفيف شعرها لأول مرة، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تكلفة منزل كايلي، الجديد الذي اشترته في منطقة "هولمبي هيلز" بلوس أنجلوس.
واشترت كايلي جينر (22 عاما) المنزل الواقع على مساحة 1700 متر، مقابل 36.5 مليون دولار، حيث يحتوي على سبع غرف نوم، و14 دورة مياه، بالإضافة إلى غرفتين للضيوف، فضلا عن مطابخ وشقق خاصة وساحات فناء منفصلة.
ووفقا للصحيفة، فإن المنزل يشتمل أيضا على مسبح وغرفة طعام ومنطقة بلياردو وصالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى غرفتي سينما، وأماكن ترفيه أخرى.
يذكر أن "جينر" تصدرت قائمة "فوربس" لأصغر مليارديرات العالم في آخر سنتين.
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