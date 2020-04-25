"مليكة" و"زي الشمس" و"لعبة النسيان".. دينا الشربيني بطلة الأزمات النفسية

في رمضان من كل عام، باتت النجمة دينا الشربيني تحجز مكانها بدراما الشهر الكريم التي تخطف فيها أنظار الجماهير بأعمالها المميزة، والتي اجتمع بعضها على تيمة واحدة، وهي الأزمات النفسية، حيث تعاني من أحدها أيضا في مسلسلها الذي يعرض حاليا "لعبة النسيان"، والذي يتصدر قائمة البحث عبر "جوجل" منذ عرضه أمس.

تدور قصة "لعبة النسيان" حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل من سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، على قاسم، ورجاء الجداوي.

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وسيطرت على الحلقة الأولى أمس، أجواء من الغموض والإثارة، بفقدان الذاكرة جراء أزمة نفسية تعرضت لها بعد كشف زوجها خيانتها وقتله هو وعشيقها لبعضهما البعض، قبل 4 أشهر من الحادث، لتظهر عليها العديد من علامات الاضطراب النفسي، فضلا عن الخلافات الأسرية بشأن تعاملها مع أطفالها.

الأزمة النفسية أيضا كانت علامة مميزة لمسلسل "مليكة" من بطولة دينا الشربيني، عمر السعيد، محمد شاهين، مصطفى فهمي، صفاء الطوخي، وندى بسيوني، ومن تأليف أحمد طاهر ياسين، وإخراج شريف إسماعيل، حيث كانت تدور أحداثه حول "مليكة" التي تحضر حفل زفاف مع ابنة خالتها، ويحدث انفجار مدو تموت على إثره إحداهما فتتقمص الأخرى شخصيتها، وتعيش حياتها في توتر وقلق، وتخوض سلسلة من الأزمات النفسية الطويلة على مدار الحلقات لحين التأكد من هويتها.

وفي رمضان الماضي، قدمت أيضا دينا الشربيني، بمشاركة سوسن بدر، ريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، مسلسل "زي الشمس"، الذي حقق نجاحا ضخما وتفاعلا كبيرا بين الجماهير، حيث دارت أحداثه حول "فريدة" التي تتعرض للخيانة من شقيقتها وخطيبها، ما يصيبها بأزمة نفسية قوية تنفصل على إثرها عن عائلتها وتقيم في لندن، قبل أن تكتشف مقتل شقيقتها في ظروف غامضة، وتعود مجددا لتعيش في صراع نفسي من جديد مع الماضي والمخاوف لحين حل لغز الوفاة.