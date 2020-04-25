ما علاقة الرضاعة الطبيعية بفيروس كورونا؟ وزارة الصحة توضح

أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية الرضاعة الطبيعية لحماية الأطفال من الأمراض، ولكي ينمو جسدهم بطريقة صحية.

وأوضحت الوزارة، أن الرضاعة الطبيعية لها دور فعال في وقاية الطفل من الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا، لافتة إلى أنها تقوي الجهاز المناعي عن طريق نقل أجسام مضادة من الأم إلى الطفل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتعافيهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ1114 متعافيًا.

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وأضاف أنه جرى تسجيل 227 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد"، أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.