أول رمضان بعد وفاتها.. غادة نافع لوالدتها ماجدة: لن ننساك ما حيينا

وجهت الفنانة غادة نافع، رسالة لوالدتها الراحلة الفنانة ماجدة الصباحي، بعد حلول أول رمضان بعد وفاتها.

ونشرت "غادة" عبر حسابها على إنستجرام، رسالة لوالدتها قائلة: "أمي الحبيبة لن ننساك ما حيينا، وسندعو الله ألا يحرمك أجر رمضان ويغفر لك ويرحمك ويعافيك ويعفو عنك وأن يجزيك عنا أعالي الجنان، اللهم صبرنا واجمعنا معها بالفردوس الأعلى، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها".

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وتابعت غادة نافع، في رسالتها: "أتى رمضان وأمي لا وجود لها فكيف حال قلبي؟ وطوق الحزن يخنقني، فزدني يا رب صبرا وإيمانا وأنزل رحمة على أمي وأكرمها بعفو منك واسكنها الجنان".

وكانت الفنانة ماجدة الصباحي، توفت في 16 يناير الماضي، عن عمر ناهز 88 عاما، وأقيم العزاء في مسجد عمر مكرم.