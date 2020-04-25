في 3 دقائق.. تمارين رياضية من المنزل لخسارة الوزن بعد الإفطار (فيديو)

يعتبر شهر رمضان، فرصة جيدة لخسارة الوزن الزائد، ومع استمرار الحظر المنزلي في رمضان، يساعد أداء بعض التمارين الرياضية في المنزل على خسارة الوزن الزائد وخاصة بعد وجبة الإفطار.

وعلى مدار شهر رمضان، تقدم لكِ مدربة اللياقة البدنية شيماء رجب، حاصلة على بكالوريوس تربية رياضية جامعة حلوان، مجموعة تمرينات رياضية من المنزل بعد الإفطار تساعد على خسارة الوزن واكتساب جسم رشيق ومتوازن.

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التمرين الأول لعضلات الجسم

يساعد على تنمية التحمل العضلي والقوه العضلية والحصول على جسم رشيق ومتوازن، وزيادة كفاءة الجهاز التنفسي، وزيادة القدرة على مقاومة التعب، والتكيف مع المجهود البدني المبذول.

نمارس كل تمرين 15مرة مع تكراره 3 أو 4 مجموعات.