"برغم كل الظروف".. أول ظهور لـ دنيا عبدالعزيز بعد وفاة والدتها

قبل أيام قليلة، فقدت الفنانة دنيا عبدالعزيز، والدتها، لتعيش مشاعر الحزن على رحيلها، ولم تنشر أي صورة لها عبر حساباتها على "السوشيال ميديا" ولم تظهر في أي مناسبة.

ومع ثاني أيام شهر رمضان، نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة للإفطار الذي جمعها بالفنانات دنيا عبدالعزيز، ‏إلهام شاهين، وهالة صدقي.

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وتعد تلك المناسبة هي أول ظهور للفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد وفاة والدتها، وظهرت وهي ترتدي ملابس الحداد، وعلقت بوسي شلبي، على الصورة قائلة: "برغم كل الظروف مينفعش منفطرش مع بعض أحلى اخوات.. رمضان كريم".‏

وفاة والدة دنيا عبدالعزيز

وكان المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين، أعلن عبر حسابه على فيس بوك، خبر وفاة والدة دنيا عبدالعزيز، التي توفت داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض، قائلا: "رحلت عن دنيانا الغالية العزيزة جودي الحسيني، والدة الفنانة والأخت الغالية دنيا عبدالعزيز ..إنا لله وإنا إليه راجعون".