الامارات | في بلدان عربية وغربية..دراسة سنغافورية تتوقع مواعيد انتهاء "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن في بلدان عربية وغربية..دراسة سنغافورية تتوقع مواعيد انتهاء "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعدت جامعة سنغافورية دراسة توقعت فيها مواعيد إنتهاء أزمة جائحة كورونا في عدد من دول العالم، من بينها دول عربية، واعتمدت الدراسة التي نشرتها جامعة سنغافورة للتكنلوجيا والتصميم على موقعها الرسمي، على بيانات رسمية مقدمة ، من دول العالم حول الإصابات، ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان، بحسب "موقع الحرة".

وتوقعت الدراسة أن أزمة "كورونا" ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، واستثنت الدراسة الأردن ولبنان التي اعتبرتهما الدراسة أول دولتين عربيتين توقفت فيهما الجائحة، بدءا من 19 الشهر الجاري.

وفي الإمارات تقول الدراسة إن الجائحة سوف تنتهي15 مايو المقبل، والكويت في 29 مايو المقبل، والبحرين في الثالث من يونيو، وفي مصر والسودان توقعت الدراسة انتهاء الجائحة في 20 مايو، وفي السعودية مطلع يونيو المقبل.

ويقول معدو الدراسة أنهم أعتمدو على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة فيروس كورونا في تلك البلدان

وتناولت الدراسة عددا من دول العالم مثل إيران متوقعة انتهاء الجائجة في 10 مايو، وفي تركيا في 15 من مايو، وفي إيطاليا في الرابع من مايو، وبريطانيا في التاسع من مايو، وفي اسبانيا في مطلع الشهر ذاته، وفرنسا في الثالث من مايو.أما في ألمانيا تقول الدراسة إن الجائحة ستنتهي في 30 من هذا الشهر، وفي الولايات المتحدة في 9 مايو، وكندا في 16 مايو.