قفاطين رمضان والعيد من وحي أسماء المنور

تزينت أسماء المنور بالعديد من القفاطين العربية المذهلة، المناسبة لأجواء الفترة القادمة في شهرَي رمضان وشوال، لذا جمعنا لمُحَبَّاتِها ولمُحِبَّات تصميمات القفاطين العصرية هذه الخيارات.

قفاطين حمراء

فضلت المنور إطلالات القفاطين الحمراء بمختلف تصميماتها، ومن أبرزها قفطان أحمر مزين بفتحة من المنتصف ومطرز بالذهبي من المنتصف وفي الأكمام بطريقة أنيقة وبسيطة، وارتدت قفطانًا ملكيًّا من المخمل الأحمر مزين بالتطريزات الذهبية المختلفة.



إطلالات القفاطين السوداء

اعتمدت أسماء إطلالات القفاطين سوداء اللون، وكان من أبرز إطلالاتها قفطان أسود مزين بالذهبي في الأعلى وبخطوط جانبية، وآخر أسود تكسوه التطريزات الفضية، واختارت قفطانًا ذهبيًّا مصممًا بأكمام سوداء وتكسوه من المنتصف التطريزات السوداء.



تنسيقات القفاطين الزرقاء

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يُعَدُّ اللون الأزرق من أكثر الألوان المميزة في القفاطين، والتي تعطي طابعًا حيويًّا، لذا تجملت أسماء بقفطان سماوي مزين بالذهبي بطريقة بسيطة، وأكملت إطلالتها بحزام ذهبي عريض للخصر، وتزينت بقفطان أزرق مصمم بالذهبي من الأسفل والأعلى، ومصمم بحزام أزرق للخصر.



قفاطين أنثوية من وحي أسماء المنور

ومن أبرز قفاطين أسماء وأكثرها حداثةً قفطان بدرجة مميزة من البنفسجي ومزين بتطريزات مع حزام باللون الذهبي، وتأنقت بقفطان أخضر مزين بالذهبي، وقفطان أصفر تكسوه التطريزات الذهبية في الأعلى ومن المنتصف

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