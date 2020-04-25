يسرا تتألق في أحدث ظهور عبر "إنستجرام" بفستان مبهج

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة تبرز جمالها.

وتألقت يسرا في إطلالتها، بفستان مبهج مشجر، مزين باللونين الأحمر والأخضر ليكشف عن أنوثتها ورشاقتها.

وارتدت يسرا بعض المجوهرات الأنيقة لاستكمال إطلالتها التي خطفت الأنظار، فارتدت أسورة كبيرة الحجم في اليد، مع سلسلة في الرقبة، وحلق أنيق في الأذن.

ووضعت اللمسات الجمالية الجذابة، فاستخدمت اللون الأحمر في الشفاه، مع لمسات البلاشر والماسكرا.

Advertisements

وتركت شعرها الأصفر منسدلا أعلى كتفيها بطريقة ناعمة.

قد يهمك أيضا:

شيريهان تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة عبر "إنستجرام"

نوال الزغبي تستعرض جمالها على "إنستجرام" بماكياج جذاب