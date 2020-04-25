فساتين خطوبة منفوشة لعروس 2020

لاطلالة مميزة وفخمة، اخترنا لكِ فساتين خطوبة منفوشة من منصات عروش الأزياء، لتستلهمي منها أفكارًا مميزة لاطلالتكِ في حفلكِ المميز. حيث أصبحت الفساتين المنفوشة من أبرز صيحات الموضة الرائجة ليوم الخطوبة، وقد برزت العديد من موديلات الفساتين المنفوشة في أسبوع الموضة الراقية بباريس لخريف وشتاء 2020.

وتتسم الفساتين المنفوشة بأنها تجعل إطلالة العروس مبهرة، كما أنها تخفي الأرداف وعيوب المنطقة السفلية من الجسم.

طالعي أجمل فساتين خطوبة منفوشة من أحدث الماركات العربية والعالمية.



فساتين منفوشة من مصممين عرب



قدم العديد من المصممين العرب فساتين خطوبة منفوشة بتصاميم فخمة ولمسات راقية.

من تشكيلة فساتين ايلي صعب Elie Saab، اخترنا لكِ فساتين منفوشة بأقمشة شفافة، ومرصعة بزخارف بارزة بألوان معدنية، وبتصاميم مستوحاة من الطبيعة، حيث الورود الملونة.

وأضاف المصمم أحزمة معدنية للفساتين والتي تساعد في إبراز الخصر النحيل.

أيضاً قدم المصمم اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika فساتين منفوشة بتصاميم استثنائية، الفستان الأول بتصميم منفوخ، والثاني مزين بتطريزات برّاقة وبالورود البارزة.

وجمعت فساتين جورج شقرا Georges Chakra بين الرقي والفخامة، منها المزين بلمسات معدنية، وآخر بالورود البارزة.

وقدم المصمم اللبناني رامي قاضي Rami Kadi فساتين منفوشة بتصميم أخّاذة وألوان جذابة، لتليق بذوق العروس العربية.

وأحببنا فستان المصمم السوري رامي العلي المنفوش بالتنورة ذات الطبقات متدرجة الأطوال من قماش التول.

وقدم المصمم طوني ورد فساتين منفوشة، أحدهما باللون الأزرق وبكتف واحد، وفستان فضي بصيحة الكشكش.

وبتطريزات برّاقة ولمسات فضية لامعة، قدم المصمم زياد نكد تصاميم مبهرة تخطف الأنفاس، سواء بأكمام شفافة أو أكمام منفوخة أو بدون أكمام.

كما قدم المصمم زهير مراد فساتين منفوشة بألوان مميزة، مثل الفستان البرتقالي الأوف شولدر، والفستان الرمادي الفاتح بالتطريزات البرّاقة.



فساتين منفوشة من مصممين عالميين

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طغت الألوان الداكنة على تشكيلة فساتين ديور 2020، وقدمت الماركة فساتين منفوشة تناسب الخطوبة بصيحة الألوان المتدرجة Ombre لتجمع بين أكثر من لون في التصميم الواحد.

كما قدمت ماركة رالف وروسو Ralph & Russo فساتين منفوشة تناسب يوم الخطوبة، وهي فساتين منفوشة بالكشاكش التول، سواء بألوان الباستيل أو باللون الأحمر.

وأحببنا فساتين ستيفن خليل المنفوشة، سواء الفستان الأزرق الفاتح بطبقات التول، أو الفستان النيود المزين بالورود البارزة.

ومن دار فالنتينو Valentino، اخترنا لكِ فستان منفوش باللون الرمادي الفاتح، وبأكمام منفوخة، مع رابطة الفيونكة الوردي حول الخصر.

شاهدي أجمل فساتين منفوشة للخطوبة من أشهر الماركات، واستوحي منها فستان فخم يمنحك إطلالة جذابة في هذا اليوم المميز.

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