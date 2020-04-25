نوال الزغبي تستعرض جمالها على "إنستجرام" بماكياج جذاب

القاهرة - لايف ستايل نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، وهي تستعرض جمالها للمتابعين. وظهرت نوال الزغبي باللمسات الجمالية الجذابة، ووضعت اللون البني في الشفاه، مع لمسات مميزة من البلاشر، واستخدمت الماسكرا باللون الأسود في الرموش. وارتدت نوال الزغبي العدسات اللاصقة باللون العسلي لتبرز جمال ملامحها، وحددت عينيها بالكحل الأسود. وتركت نوال الزغبي شعرها الذهبي منسدلا بطريقة جذابة أعلى كتفيها. Advertisements وارتدت نوال الزغبي بلوزة باللون الرمادي الانيق. قد يهمك أيضا: طريقة وضع الماسكرا بدون تكتل أفضل أنواع "الماسكرا" للحصول على رموش كثيفة وطويلة

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