نادين نجيم تظهر بمكياج بأناملها

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة ، ظهرت من خلالها بلوك مكياج رقيق طبقته لنفسها.

اعتمدت "نجيم" في اللوك على احمر شفاه بلون فاتح جدا ، مع رسمة عين قوية بألوان ترابية ، ولمساتها الجمالية أبرزت جمالها حقيقي.

وعلقت نادين نجيم على الصورة موضحة انها اشتاقت لوضع الميك اب حتى لو في البيت ، كما انها بدأت تنسى كيف تضعه ، وشجعت النساء ان يضعوا المكياج لتسليه الوقت ويلتزمو المنزل.

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