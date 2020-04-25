شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة ، ظهرت من خلالها بلوك مكياج رقيق طبقته لنفسها.
اعتمدت "نجيم" في اللوك على احمر شفاه بلون فاتح جدا ، مع رسمة عين قوية بألوان ترابية ، ولمساتها الجمالية أبرزت جمالها حقيقي.
وعلقت نادين نجيم على الصورة موضحة انها اشتاقت لوضع الميك اب حتى لو في البيت ، كما انها بدأت تنسى كيف تضعه ، وشجعت النساء ان يضعوا المكياج لتسليه الوقت ويلتزمو المنزل.
قد يهمك أيضا:
مكياج بلون الفاكهة، خطوة جمالية تبرز شبابكِ
نادين نجيم تثير الجدل بسبب تغريدة عن مسلسلها الرمضاني
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم تظهر بمكياج بأناملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.