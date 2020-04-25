هيفاء وهبي مهوسة بماركات الأحذية العالمية

تعتبر النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أيقونة من أيقونات الموضة في الوطن العربي ، وكثير من الفتيات تتخذها مثل أعلى في الأناقة والانوثة ، ومن المعروف عن هيفاء وهبي اهتمامها بأدق تفاصيل اطلالتها لتظهر بأحسن صورة ، فهي مهتمة بمواكبة الموضة العالمية وبالأخص موضة الأحذية فتتفنن في اختيار الحذاء المناسب للاطلالة ، وتختار احذيتها من أهم وأشهر الماركات العالمية منهم كريستيان لوبوتان ، بالمان ، توم فورد ، sandro ، balenciaga ، versace و jimmy choo.

كما انها في بعض الاوقات تفضل ارتداء الاحذية الغريبة الخارجة عن المألوف وتنسقها مع اطلالة مناسبة.

اليك بعض صور احذيتها من أشهر الماركات العالمية .

Advertisements

قد يهمك أيضا:

ما هي توجّهات الموضة لإطلالاتكِ الرمضانية هذا العام؟

كريستينان لوبوتان يبدع في أحدث مجموعة للحقائب والأحذية لشتاء 2020