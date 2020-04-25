لو محتار بين قميصين سيدريك حداد معاه الحل

القاهرة - لايف ستايل
نشر الاستايلست اللبناني سيدريك حداد مؤخرا صورة له ، جمع من خلالها لونين مختلفين في قمص واحد وهما الأبيض و " البيبي بلو" ، ارتداه على بنطلون بلون فاتح يتناسب مع لوني القميص .
انهالت تعليقات متابعين سيدريك ونال اللوك اعجابهم ، ويبدو أن تصميم هذا القميص من أحدث صيحات الموضة التي سنراها تلك الفترة ، والحقيقة أن هذا اللوك حل لمشكلة الوقوع في حيرة الاختيار بين قميصين مناسبين مع الاطلالة .
الجدير بالذكر ان الاستايلست اللبناني سيدريك حداد نسق اطلالات الكثير من الفنانين والفنانات العرب أبرزهم نجوى كرم ، سيرين عبدالنور ، منى ذكي ، شيرين عبد الوهاب ، ريا أبي راشد ، أحمد حلمي ووائل كفوري .
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