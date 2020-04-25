أحمد العوضي يروج لمسلسل ياسمين عبدالعزيز على فيس بوك.. ومتابعون: هو ده الحب

حرص الفنان أحمد العوضي، على الترويج لمسلسل "نحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر صفحته على فيس بوك، من خلال نشر مقاطع فيديوهات من الحلقة الأولى للمسلسل.

ونشر أحمد العوضي، عبر صفحته على فيس بوك، مقطع فيديو من المسلسل، مع توقيت عرضه، وتعليقات الجمهور الإيجابية على المسلسل، وقدرة ياسمين عبدالعزيز، على تجسيد مختلف الأدوار الكوميدية والرومانسية.

كما حرص "العوضي" على نشر "كومكس" طريف لأحد متابعيه: "هي ياسمين عبد العزيز، عارفة اللي بيعملوا العوضي في الاختيار؟".

وانهالت تعليقات متابعيه من ضمنها: "يا سلام على الحب، المسلسل تحفة، يعنى تبقى إرهابي وعاوزنا نتفرج على نحب تاني ليه يا عشماوي".

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مسلسل "نحب تاني ليه"

مسلسل "نحب تاني ليه" من أعمال الدراما الاجتماعية، تدور الأحداث حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

والمسلسل من بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، تارا عماد، سوسن بدر، وعماد رشاد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

مسلسل "الاختيار"

ويشارك الفنان أحمد العوضي، في رمضان بمسلسل "الإختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبد الخالق، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.