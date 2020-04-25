رموش غادة ومكياج ياسمين ومولود دينا.. الجمهور يسخر من أخطاء دراما رمضان

تضمنت الحلقات الأولى من مسلسلات دراما رمضان العديد من الأخطاء التي لاحظها المشاهد، وغالبيتها ظهرت مع الفنانات، نستعرضها في التقرير التالي:

رموش غادة عبدالرازق

من الملاحظات التي تحدث عنها الجمهور، ظهور الفنانة غادة عبدالرازق، في مسلسها "سلطانة المعز"، برموش اصطناعية ومكياج كامل لا يتناسب مع دورها كسيدة تعيش في حارة شعبية، وتعمل بائعة كبدة، وهذا أمر مستغرب من غادة عبدالرازق، التي سبق وظهرت في كثير من أعمالها من دون مكياج مثل مسلسلي "الكابوس" و"الخانكة".

مولود دينا الشربيني في أولى ابتدائي

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من أبرز الأخطاء الإخراجية التي تحوّلت مادة للتندر والسخرية، مولود الفنانة دينا الشربيني، في الحلقة الاولى من مسلسل "لعبة النسيان"، حيث ظهرت وهي تحمل طفلاً رضيعاً يبدو وكأنّه في عمر السنة.

في حين أنّ دينا الشربيني، التي تؤدّي دور رقية، كان من المفترض أن تكون قد وضعت مولودها منذ ساعات قليلة، مما جعل كثيراً من التعليقات الطريفة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، منها: "مسلسل دينا الشربيني وده ابنها اللي لسة مخلفاه، بس نزل في أولى ابتدائي على طول.

ياسمين صبري تخرج من العمليات مكياج كامل

من المشاهد التي وضعت ضمن الأخطاء الإخراجية ولا يمكن أن تمر مرور الكرام، ظهور الفنانة ياسمين صبري، بمكياج كامل أثناء استعادتها لوعيها في المستشفى بعد تعرضها لحادث سير مروّع، فكان من أبرز التعليقات الطريفة: "لمّا تعملي حادث وتدخلي في العربية في "بيوتي سنتر".

وأخذ على المسلسل تسارع الأحداث فيه من خطوبة ياسمين صبري، وتعرّضها للخيانة، وحادث سير أفقدها الذاكرة، مما جعل البعض يتساءل ما إذا تحول العمل إلى مسلسل "لعبة النسيان" الذي تفقد فيه دينا الشربيني ذاكرتها أيضاً.

ضحكة أم هارون

من المشاهد أيضاً، ضحكة الفنانة الكويتية حياة الفهد في أحد مشاهد مسلسل "أم هارون"، رغم أنّ المشهد لا يتطلب ذلك، واستغرب الجمهور لماذا لم يطلب المخرج إعادة تصوير المشهد الذي تضحك فيه حياة الفهد.