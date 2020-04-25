دعمها في الحمل وتاهت في المول.. علي معلول عن زوجته: أول حب في حياتي

وقع التونسي علي معلول، لاعب نادي الأهلي، ضحية الفنان رامز جلال، اليوم، بالحلقة الثانية من برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على فضائية "mbc مصر".

وسرعان ما تصدر "علولو" محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "هُن" النصف الحلو في حياة "علولو" وحديثه عنها.

وضع الكرة تحت قميصه لدعمها في الحمل

في لقطة رصدتها عدسات الكاميرات، حرص علي معلول على دعم زوجته خلال أشهر حملها، في 2018، في لقاء الأهلي وحرس الحدود، إذ احتفل التونسي بانتظار مولوده عن طريق وضع الكرة تحت قميصه مع وضع إصبع الإبهام في فمه.

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معلول يتحدث عن زوجته

في لقاء سابق، يعود لـ2019، على "قناة مصر الأولى"، تحدث علي معلول عن زوجته، حيث وصفها بأول بنت عرفها، وأول قصة حُب، والتي كللت في النهاية بالزواج.

وأضاف اللاعب التونسي أن زوجته هي أول من يشجعه ويدعمه، قائلًا: "عارفة كل المواقف العصيبة اللي مريت بيها، وهي أكتر إنسان قريب مني، ودايمًا بتساندني وتشجعني".

وأشار علي معلول لموقف طريف جمعهما سويًا في بداية تواجده بمصر، قائلًا: "كُنا في أحد المولات، وولد صغير بدأ ينده عليا، والناس اتجمعت، وفجأة تاهت مني وفضلت أدور عليها".

وكان التونسي علي معلول، قد انتقل إلى صفوف نادي الأهلي في مطلع موسم 2016 - 2017، قادما من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، ليبدأ بعدها رحلة مليئة بالنجاحات بالنسبة لـ"علولو"

ويذاع برنامج "رامز مجنون رسمي" يوميا، عقب أذان المغرب طوال شهر رمضان، ويعتمد على استضافة الفنانة أروى، للمشاهير، ومن ثم يظهر "رامز" ليبدأ تعذيبهم على مقعد متصل بالكهرباء.